Bortfeld. Die Oberliga-Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld sind bei der 13:30 (3:14)-Niederlage gegen den TV Hannover-Badenstedt II chancenlos.

Das siebte sieglose Spiel in Folge verbuchten die Oberliga-Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld. Eine Woche vor dem Derby bei Vater Jahn Peine unterlag der Aufsteiger zu Hause dem TV Hannover-Badenstedt II mit 13:30 (3:14). „Es ist schon schön anzusehen, wie die spielen“, wusste Drachen-Trainer Gundolf Deterding die klare Niederlage einzuordnen.

Spielerisch hatten die Drachen nichts entgegenzusetzen, leisteten in der ersten Halbzeit sogar einen Offenbarungseid im Angriff. „Ganze drei Tore in 30 Minuten, das sagt alles aus, wo es bei uns hapert und mangelt“, legte Deterding den Finger in die Wunde. Ein einziger Treffer aus dem Feld gelang der SG durch Nele Zakrzewski, die auch zweimal per Siebenmeter erfolgreich war. Ihr 3:7 nach 14 Minuten war auch das letzte Mal, dass die Drachen halbwegs in Schlagdistanz waren. Bis zur Pause zog Hannover davon.

Erschreckend schwach – Trefferquote liegt bei nur fünf Prozent

Den wurfstarken Rückraum bekamen die Drachen nie in den Griff. Zu früh ließen sie die Angreiferinnen los, die deutlich flinker waren und sich immer wieder durchtankten. Neben der katastrophalen Trefferquote von fünf Prozent leistete sich die SG zudem zehn Ballverluste. Und wenn sie einmal frei zum Abschluss kamen, stand eine starke Torhüterin im Weg. Einziger Lichtblick war Lea Willmann, die ihrerseits mit sechs Paraden größeren Schaden abwendete.

Auch nach der Pause ging die Partie eigentlich nur in eine Richtung. Immerhin verbesserten die Drachen ihre Torausbeute. Hannover wechselte indes munter durch, was dem eigenen Spiel keinen Abbruch tat. „Der TV hat eine ganz andere Dynamik als wir und unsere Fehler gnadenlos bestraft. Die Oberliga ist eben ein riesiger Unterschied zur Landesliga“, stellte Deterding nüchtern fest.

SG: Rother, Willmann – Zakrzewski (8/5 Tore), Buhle (2), Harms (1), Hoffmann (1), Litzius (1), Filipczak, Kamp, Karger, Wesemann, Zutz.