Groß Lafferde. Die Handballer starten bei der HSG Rhumetal in die Rückrunde der Verbandsliga. Fast alle Spieler stehen wieder zur Verfügung.

Diese Situation hatte Dennis Bühn nun schon lange nicht mehr – bestimmt zwei Jahre, erklärt der Trainer des MTV Groß Lafferde in der Handball-Verbandsliga. 14 Spieler darf der Coach auf den Spielbogen schreiben, sogar 16 hätte er an diesem Sonntag (17 Uhr) für die Auswärtspartie bei der HSG Rhumetal zur Verfügung und muss deshalb zwei Akteure auf die Tribüne setzen. Es ist der Beginn der Rückrunde und soll für die Groß Lafferder so etwas wie der Startschuss für ein besseres Jahr werden. „Denn wir hatten kein gutes 2023. Wir suchen jetzt den Schlüssel, um das alles umzudrehen. Es geht darum, den Spaß wieder zu finden“, erläutert Bühn.