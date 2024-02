Rehden. Die Arminia ist am Samstag bei der Futsal-Landesmeisterschaft gefordert. Mit Louis Bytyqi steht ein Feldspieler zwischen den Pfosten.

Die Jugendfußballer von Arminia Vechelde machen sich in Sachen Futsal immer mehr einen Namen. Nachdem es Trainer Murat Güzel im vergangenen Jahr mit den B-Junioren bis zur deutschen Meisterschaft geschafft hatte, verfolgen der Coach und seine mittlerweile in die A-Jugend aufgestiegenen Spieler wieder große Ziele. Nach Platz 2 bei der Bezirksmeisterschaft in Salzgitter-Lebenstedt tritt der Landesligist an diesem Samstag ab 10.30 Uhr in Rehden (Kreis Diepholz) zu den Landes-Titelkämpfen an. Schaffen es die Arminen unter den acht Mannschaften aus ganz Niedersachsen wieder ins Finale, würde sich das Team für die am folgenden Wochenende in Hamburg steigenden norddeutschen Meisterschaften qualifizieren.