Vechelde. Vechelder Tischtennis-Spieler starten am Sonntag beim SSV Neuhaus in die Rückrunde. Jan Fichtner rückt in das obere Paarkreuz.

Der zuletzt personell arg gebeutelte SV Arminia Vechelde ist in der Tischtennis-Verbandsliga wieder komplett. Die Mannschaft wird an diesem Sonntag (11 Uhr) in Bestbesetzung beim Tabellenzweiten SSV Neuhaus auflaufen und hofft auf einen erfolgreichen Start in die Rückrunde. Optimismus versprüht nicht nur Patrick Lippe, der zu den Rekonvaleszenten in der Herbstrunde zählte und nur in drei Begegnungen zum Aufgebot des Staffelfünften gehörte.