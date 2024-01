Edemissen. Die Basketballer des TSV Eintracht unterliegen dem MTV Salzdahlum mit 57:68 und warten in 2024 weiter auf den ersten Regionsliga-Sieg.

Die Basketballer des TSV Eintracht Edemissen warten in der Regionsliga Braunschweig weiter auf den ersten Sieg nach dem Jahreswechsel. Das Team verlor nun auch sein drittes Spiel in 2024. Gegen den MTV Salzdahlum (Kreis Wolfenbüttel) hieß es am Ende vor allem wegen eines ganz schwachen dritten Viertels 57:68 (19:13, 11:16, 9:22, 18:17).

Trainer Kai Noske muss im zweiten Viertel das Kampfgericht übernehmen

Die Hausherren kamen zunächst gut rein in diese Partie, führten nach den ersten zehn Minuten mit 19:13. Ab Mitte des zweiten Abschnitts mussten die Edemisser ohne ihren Aushilfstrainer Kai Noske auskommen, der den privat verhinderten Flamur Daqi vertreten hatte. Und zwar aus kuriosem Grund: „Die Schiedsrichter hatten sich beschwert, dass unser gestelltes Kampfgericht nicht erfahren genug war. Das musste ich dann übernehmen und konnte nur noch in den Pausen coachen.“ Trotzdem führten die Edemisser zur Halbzeit noch knapp mit einem Zähler (30:29).

Wie in dieser Saison schon häufiger verpennte der Landesliga-Absteiger das dritte Viertel (9:22). „Die Salzdahlumer haben dann ihre Körperlichkeit ausgespielt. Sie hatten einen guten Center, der es geschickt gemacht hat“, erläuterte Kai Noske. Außerdem hätten die Schützen des Gegners in der zweiten Hälfte viele Würfe getroffen. „Wir hatten da leider ein bisschen Pech“, bedauerte Noske.

TSV Edemissen: Pape 22 Punkte/3 Dreier, Ringys 13/3, Botyrius 7/2, Wrede 7/1, L. Schmidt 4, Eckel 2, V. Bytyqi 1.

lev