Rätzlingen/Ebstorf. Rosenthals Steeldarter unterliegen in Rätzlingen 5:7, holen im Anschluss aber den elften Saisonsieg. Remis und Niederlage für Ölsburg.

Die Steeldarter des SV Falke Rosenthal haben die erste Niederlage der laufenden Landesliga-Saison kassiert. In Rätzlingen (Landkreis Uelzen) unterlag der Tabellenführer dem Gastgeber „The Devil‘s Neighbours“ mit 5:7 und musste die ersten Minuspunkte hinnehmen. Den kleinen Rückschlag beantwortete der starke Aufsteiger im zweiten Spiel des Tages mit einem 8:4-Erfolg über den MTV Eintracht Celle und hat mit sechs Punkten Vorsprung bei vier ausstehenden Spielen weiterhin alle Trümpfe in der Hand. „Am nächsten Doppelspieltag in Helmstedt können wir die Meisterschaft perfekt machen – das ist das erklärte Ziel“, berichtet Falke-Spieler Daniel Pannwitz. Für den Kreisrivalen aus Ölsburg verlief der Spieltag in Ebstorf mit einem Remis gegen Bad Fallingbostel und einer Niederlage gegen den Gastgeber verhalten.

The Devil‘s Neighbours – Falke Rosenthal 7:5 (26:24 Legs). Durch die Einzelsiege von Paul Goyer (3:0), Michael Schönheit (3:0) und Daniel Pannwitz (3:2) stand es nach den ersten sechs Duellen ausgeglichen 3:3. „In den Doppelpartien waren die Rätzlinger aber einen Tick geiler auf den Sieg“, erklärte Pannwitz. Die Rosenthaler entschieden durch Bollak/Goyer (3:2) und Pannwitz/Schönheit (3:1) nur zwei Matches für sich. „Der Gegner hat sich mehr als teuer verkauft und verdientermaßen gewonnen“, sagte Pannwitz.

MTV Eintracht Celle – Falke Rosenthal 4:8 (17:28 Legs). Die Ausrichtung für das folgende Spiel war nach der Niederlage glasklar. „Mund abputzen, weitermachen“, so Pannwitz. Die Falken ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und gingen voller Elan in die nächste Partie gegen Eintracht Celle. Schnell gingen die Rosenthaler durch Siege von Paul Goyer (3:0), Sascha Busse (3:1), Manuel Bollak (3:0) und Michael Schönheit (3:1) mit 4:0 in Führung. „Nach zwei Rückschlägen gewannen wir auch die Doppel verdient mit 4:2“, freute sich Daniel Pannwitz über den elften Saisonsieg im zwölften Spiel.

DC Fally Flyers Bad Fallingbostel – Triple Bulls Ölsburg 6:6 (25:24 Legs). Nach dem 2:4-Rückstand in den Einzeln – Ersatzmann Jonas Meyer und Kai-Uwe Dubova waren erfolgreich – kam die Doppelstärke der Triple Bulls zur Geltung. Durch vier siegreiche Spiele holten die Ölsburger noch das Remis.

Dartschnecken Ebstorf – Triple Bulls Ölsburg 9:3 (30:19 Legs). Bereits nach den Einzeln waren die Dartschnecken mit 5:1 enteilt und machten in den ersten Doppeln den Sieg gegen die Ölsburger klar. Für die punkteten lediglich Dominik Krüger im Einzel und im Doppel an der Seite von Heinz-Dieter Mrasek sowie die Paarung Mathias Grimpe/Uwe Nordmeyer.

lev