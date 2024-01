Lebenstedt. Die Arminia-Fußballer verlieren das Finale auf Bezirksebene mit 1:2 gegen den I. SC Göttingen 05 erreichen aber ihr gestecktes Ziel.

Titel zwar verpasst, das Ziel aber trotzdem erreicht: Bei der Bezirksmeisterschaft im Futsal mussten sich die A-Junioren des SV Arminia Vechelde im Endspiel dem Niedersachsenligisten I. SC Göttingen 05 mit 1:2 geschlagen geben, dürfen aber als Vizemeister trotzdem zu der am Samstag stattfindenden Landesmeisterschaft in Rehden (Kreis Diepholz) fahren. „Im Nachgang sind wir natürlich auch ein bisschen traurig“, erklärte Vecheldes Coach Murat Güzel. „Wenn man im Finale steht, will man es natürlich auch gewinnen.“