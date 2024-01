Peine. Während der Fußball-Landesligist den Heesseler SV mit 4:2 besiegt, gewinnt Teutonia Groß Lafferde mit dem gleichen Ergebnis in Ölper.

Erfolgreicher Test für die Landesliga-Fußballer des SV Lengede: Die Elf von Trainer Dennis Kleinschmidt setzte sich zu Hause gegen den Heesseler SV mit 4:2 (2:2) durch. Auch Bezirksligist SV Teutonia Groß Lafferde gewann sein Spiel am Wochenende.

SV Lengede – Heesseler SV 4:2 (2:2). Tore: 1:0 Kocak (16.), 1:1 Leibrandt (19.), 2:1 Podleska (38.), 2:2 Rasokat (41.), 3:2, 4:2 Fassa (69., 75.).

„Dafür, dass wir uns erst in der zweiten Trainingswoche befanden, war das gut. Wir machen Fortschritte“, fand Lengedes Co-Trainer Sebastian Pasemann. Erwartungsgemäß hatte der SVL gegen den Kreisligisten mehr vom Spiel und ging nach einer guten Viertelstunde in Führung. Doch es schlichen sich immer wieder Fehler im Aufbau ein, so auch beim 1:1 und beim 2:2, nachdem die Lengeder zwischendurch wieder in Führung gegangen waren. „In der zweiten Hälfte haben wir durchgewechselt. Danach haben wir das Spiel kontrolliert und am Ende auch verdient gewonnen“, meinte Pasemann.

BSV Ölper – SV Teutonia Groß Lafferde 2:4. Erster Testspielsieg des Jahres für die Groß Lafferder. Zwei Tage nach der 1:3-Niederlage gegen den SV Melverode-Heidberg setzte sich die Elf von Trainer Thomas Maika mit 4:2 gegen den Braunschweiger Kreisligisten BSV Ölper durch. Lange Zeit zum Ausruhen bleibt den Teutonen nun allerdings nicht, denn bereits am Dienstagabend steigt das nächste Testspiel. Ab 19 Uhr ist Groß Lafferde beim Nordharzligisten TuS Cremlingen zu Gast.

Wendezelle scheidet früh aus

Während Lengede und Groß Lafferde auf Kunstrasen testeten, ging es für den TSV Wendezelle in der Halle heiß her. Der Tabellenvorletzte der Bezirksliga 2 nahm nämlich am VfB-Cup des VfB Fallersleben teil. Nach der 2:3-Auftaktniederlage gegen den Gastgeber musste sich der TSV auch den Freien Turnern Braunschweig II mit 2:3 geschlagen geben, das Weiterkommen ins Halbfinale war somit nicht mehr möglich. Dennoch rafften sich die Wendezeller im letzten Gruppenspiel noch einmal auf und setzten sich gegen den TSV Hehlingen aus der Bezirksliga 1 mit 3:2 durch.

wit