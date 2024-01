Groß Lafferde. Die Bezirksliga-Fußballer des SV Teutonia unterliegen dem SV Melverode-Heidberg mit 1:3 und sind am Samstag gleich wieder im Einsatz.

Sieben Testspiele in gut einem Monat – so sieht die Wintervorbereitung des SV Teutonia Groß Lafferde auf die Rückrunde der Fußball-Bezirksliga aus. „Wir können ja nicht richtig trainieren, was es uns sehr erschwert“, verweist Trainer Thomas Mainka auf die zu dieser Jahreszeit stets schlechten Platzverhältnisse. Deshalb gehe es aktuell nur über Testspiele bei Gegnern, die über einen Kunstrasenplatz verfügen. Die erste Partie am Donnerstagabend verlor die Teutonia mit 1:3 (1:1) beim SV Melverode-Heidberg aus der Kreisliga Braunschweig (Platz 5).