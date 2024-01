Die Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld treten bei Spitzenreiter SV Altencelle an. Das Hinspiel verlor das Team deutlich 18:37.

Mit Rückenwind gehen die Oberliga-Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld in die schwerste und zeitgleich leichteste Auswärts-Aufgabe der Saison. Am Samstagabend (19.15 Uhr) treten die Drachen als krasser Außenseiter beim unangefochtenen Tabellenführer SV Altencelle an.