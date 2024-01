Peine. Der MTV tritt am Samstag in der Handball-Oberliga der Frauen zum Prestigeduell beim VfL Wolfsburg an.

Es ist ein Treffen vieler alter Bekannter, wenn der MTV Vater Jahn Peine am Samstag (18.30 Uhr) in der Handball-Oberliga der Frauen beim VfL Wolfsburg antritt. Zahlreiche Spielerinnen beider Seiten trugen in der Vergangenheit bereits das Trikot des jeweils anderen Vereins.