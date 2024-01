Bortfeld. Die Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld trennen sich 26:26 vom Northeimer HC, verlieren ihren Tabellenplatz aber an Schaumburg-Nord.

Mit einer guten Leistung starteten die Oberliga-Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld ins neue Jahr. Mit dem 26:26 (15:14) gegen den Northeimer HC, dem zweiten Heim-Remis in Folge, sammelten sie einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf. Beinahe hätte es sogar zum Sieg gereicht, doch der Favorit konnte den Kopf gerade noch aus der Schlinge ziehen. Da im Kellerduell die HSG Schaumburg-Nord überraschend in Neuenhaus gewann, rutschte die SG trotzdem auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

SG erwischt einen guten Start

Die Drachen waren von Beginn an engagiert bei der Sache. Mit sicherer Abwehr zeigten sie, dass sie den Abstiegskampf angenommen haben. Schnell gingen sie mit 4:1 in Führung und behaupteten diese bis zur 28. Minute auch. Die Gäste waren hauptsächlich gefährlich, wenn sie mit Tempo anlaufen konnten. Northeims Positionsangriffe hatte die SG hingegen gut unter Kontrolle. Ab Mitte der ersten Hälfte schlichen sich jedoch im eigenen Aufbau einige unkonzentrierte Pässe ein, so dass die Drachen ihren Vorsprung nicht weiter ausbauen konnten. Ärgerlich waren dann die zwei Gegentreffer aus dem Rückraum kurz vor dem Pausenpfiff.

Anders als in einigen früheren Heimspielen, brachen die Drachen nach der Pause dieses Mal nicht ein. Northeim spielte im zweiten Abschnitt aber variabler und traute sich mehr aus dem Rückraum zu. Ab dem ersten Ausgleich zum 20:20 wurde es ein Tanz auf der Rasierklinge. Annika Harms hielt die Drachen im Rennen, nachdem Northeim erstmals vorbeigezogen (23:24, 51.) war.

Unbeirrt schlug die SG zurück und holte sich durch Nele Zakrzewski die erneute Führung zum 26:25. In den verbleibenden vier Minuten wollte der Ball jedoch nicht mehr im Northeimer Netz zappeln, so dass der mögliche Sieg ausblieb.

Deterding zeigt sich zufrieden

„Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht damit gerechnet, dass wir so gut mithalten und Northeim an den Rand einer Niederlage bringen würden. Das war heute eine besondere Energieleistung meiner Mannschaft. Der Punkt ist okay, mit etwas mehr Konsequenz wären sogar zwei drin gewesen. Einige Northeimer Würfe sind auch etwas glücklich ins Tor gegangen. Das Unentschieden ist trotzdem ein Erfolgserlebnis und gut für unser Selbstbewusstsein“, war Trainer Gundolf Deterding zufrieden.

SG: Rother, Willmann; Harms (8 Tore), Zakrzewski (7/2), Buhle (4), Kamp (4), Hoffmann (2), Litzius (1), Filipczak, Gehrmann, Karger, Me. Leisering, Wesemann, Zutz