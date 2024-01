Lengede. Wolf-Dieter Papendorf reißt sich im Derby der Badminton-Regionalliga zwischen seinen Peinern und der SG Lengede/Vechelde die Achillessehne.

Viel rechnete sich der Badminton-Regionalligist SG Lengede/Vechelde nicht aus, schließlich war der Tabellenführer SG VfB/SC Peine zum Nachbarschaftsduell zu Gast. Doch die Gastgeber sorgten für eine faustdicke Überraschung, sie trotzten dem Ligaprimus in einer bis zum Ende spannenden Partie ein 4:4-Unentschieden ab. Richtig Freude kam am Ende jedoch nicht auf, denn das Ergebnis geriet aufgrund einer schweren Verletzung von Wolf-Dieter Papendorf im letzten Spiel in den Hintergrund. Aber der Reihe nach...