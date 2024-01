Peine. Die Oberliga-Handballerinnen des MTV verlieren zum Jahresauftakt in eigener Halle gegen den TV Hannover-Badenstedt II mit 24:28.

Da war mehr drin! Mit 24:28 (11:17) verloren die Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine am Donnerstagabend in ihrem Heimspiel zum Jahresauftakt gegen den Tabellenvierten TV Hannover-Badenstedt II. Vor allem eine schwache Anfangsphase der Partie kostete den Peinerinnen in der Endabrechnung ein besseres Ergebnis.