Zum letzten Mal in dieser Saison bestreitet Badminton-Regionalligist SG Vechelde/Lengede am Wochenende einen Doppelheimspieltag. Am Samstag (16 Uhr) ist die SG VfB/SC Peine zum Derby zu Gast in der Woltwiescher Sporthalle, am Sonntag (10 Uhr) stellt sich der SV Berliner Brauereien II vor. Laut Teamchef Henning Zanssen geht die Südkreis-SG „vollkommen druckfrei“ in die Partien.