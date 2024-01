Peine. Die U16 des MTV beweist mehrfach Comeback-Qualitäten, spielt sich in einen Rausch und landet beim Qualifikationsturnier auf dem zweiten Platz.

Glückwunsch, MTV Stederdorf! Die U16-Volleyballer des MTV zeigten beim Qualifikationsturnier in Salzgitter starke Auftritte und sind nun bei der Landesmeisterschaft dabei.

Gleich im ersten Spiel bekamen es die Stederdorfer mit einem dicken Brocken zu tun, es ging gegen den SuS Tettenborn. Bereits im letzten Jahr war es zu diesem Duell gekommen, der SuS hatte damals die Oberhand behalten. Der MTV war jedoch bereit für die Revanche. „Wir überrollten Tettenborn, unsere Jungs spielten konsequent und alle Spielelemente funktionierten super“, freute sich Jugendtrainer Peter Wachtmeester. Mit 25:12 gewannen seine Schützlinge den ersten Durchgang. Danach wurde Tettenborn jedoch stärker und glich durch ein 25:20 aus. So ging es in den Tiebreak. Zunächst sah es nicht so gut aus, Tettenborn führte mit 10:8. Doch Stederdorf steckte nicht auf und entschied den Entscheidungsdurchgang mit 15:11 für sich.

Im zweiten Spiel traf das Wachtmeester-Team auf die gastgebenden Salzgitteraner. „In beiden Sätzen führte Salzgitter mit 19:17, ab dann legten unsere Jungs aber los“, erklärte der Coach. So gewannen die Stederdorfer in zwei engen Sätzen mit 25:23, 25:22. „Garant für den Sieg waren unsere guten Angaben“, fand Wachtmeester.

Gegen Göttingen souverän, gegen den USC teilweise im Rausch

Ähnlich erfolgreich verlief auch das dritte Spiel gegen Göttingen, der MTV gewann souverän mit 25:18, 25:16. „Trotzdem mussten wir uns diesen Sieg hart erkämpfen, da Göttingen sehr gut und vor allem sehr konstant aufschlug und dazu viel in der Abwehr holte.“

Im vierten und letzten Spiel ging es um den Turniersieg gegen den U16-Seriensieger USC Braunschweig. Die Vorzeichen waren alles andere als gut aus MTV-Sicht, „wir hatten noch nie einen Satz gegen den USC gewonnen“, so Wachtmeester. Doch an diesem Tag lief bei seinem Team viel zusammen. In einer hochklassigen Partie entschied Stederdorf den ersten Satz mit 25:19 für sich. „Die Jungs spielten sich fast in einen Rausch“, war der MTV-Trainer stolz.

Doch wie von einem Spitzenteam zu erwarten, kam der USC zurück. Den zweiten Satz gewannen die Braunschweiger mit 25:23 und im Tiebreak machten sie kurzen Prozess (15:7). Trotzdem war Wachtmeester zufrieden. „Unsere Jungs haben sehr gut gespielt. Toll war es auch, dass immer wieder mehrfach Rückstände aufgeholt wurden.“ Als Zweitplatzierter ist der MTV für die Landesmeisterschaft in Lüneburg qualifiziert. „Somit gehören wir zu den 12 besten Teams aus Niedersachsen und Bremen“, frohlockte Wachtmeester abschließend.

r.