Groß Ilsede. Der Fußball-Bezirksligist macht es im Finale gegen den SV Teutonia Groß Lafferde deutlich. Rund 190 Zuschauer kommen auf ihre Kosten.

Es war die Premiere des Unique-Sports-Cup, dem Hallenturnier des Fußball-Kreisklassisten Adler Handorf. Acht Mannschaften duellierten sich am Sonntag in zwei Gruppen in der Sporthalle Groß Ilsede. Und die rund 190 Zuschauer kamen unter dem Hallendach ordentlich auf ihre Kosten – insgesamt 83 Mal zappelte der Ball in des Gegners Kasten. Den Titel sicherte sich letztlich Turniermitfavorit TSV Arminia Vöhrum, der sich im Finale gegen Bezirksliga-Rivale SV Teutonia Groß Lafferde durchsetzte.

„Dafür, dass es unser erstes Hallenturnier als Ausrichter war, hat alles super funktioniert. Nicht das Fußballerische stand in erster Linie im Vordergrund, sondern der reibungslose Ablauf. Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr eine Wiederholung geben wird“, bilanzierte Christopher Neumann, Spieler und „Hallencoach“ der gastgebenden Adler, nach Turnierende.

Beide Bezirksligisten beenden die Gruppenphase ohne Niederlage

Doch zunächst einmal zurück zum Geschehen auf dem Hallenboden. Der spätere Turniersieger aus Vöhrum war als ungeschlagenes Team durch die Gruppenphase marschiert. Lediglich gegen die U19 des OSV Hannover gab‘s für die Arminia eine Nullnummer. Und auch die Hausherren machten als Kreisklassist in Gruppe A auf sich aufmerksam. Mit sechs Punkten qualifizierte sich das Team um Christopher Neumann hinter den Vöhrumern für das Halbfinale.

In der Gruppe B machte Groß Lafferde auf Rang 1 das Rennen – und das mit einer makellosen Bilanz. Begleitet ins Semifinale wurden die Teutonen von A-Jugend-Landesligist Arminia Vechelde. Die U19 der Grün-Weißen zwang unter anderem Kreisligist SV Bosporus Peine mit einem 4:2-Erfolg in die Knie.

Die jeweils Gruppenersten sowie -zweiten standen im Halbfinale. Des Weiteren wurden Platzierungsspiele ausgetragen: Der 4. aus Gruppe A spielte gegen den 4. aus Gruppe B um Platz 7, der 3. der Gruppe A gegen den 3. aus Gruppe B um den 5. Rang sowie die Verlierer aus den beiden Halbfinals um Platz 3.

Der TSV Arminia Vöhrum (in Weiß) setzte sich im Finale gegen Teutonia Groß Lafferde (in Blau) durch. © regios24 | Henrik Bode

Neumann ist begeistert von Vecheldes U19

Den 7. Rang ergatterte sich der LFC Brauschweig nach einem knappen Sieg über den SV Bosporus (1:0). Platz 5 ging an die A-Jugend des OSV Hannover, die den MTV Braunschweig mit 3:2 bezwang. Dritter wurde Vecheldes U19. Mit 6:0 fegte das Juniorenteam den Gastgeber aus Handorf aus der Halle. Auch bei Neumann hinterließen die Leistungen der Arminia einen bleibenden Eindruck: „Die Jungs haben einen sehr guten Ball gespielt.“

Und auch eine persönliche Auszeichnung sahnte die Mannschaft von Vechelde-Coach Murat Güzel ab. Ömer Güzel wurde zum besten Torwart des Turniers gewählt, auch der beste Torschütze kam aus den Reihen der Vechelder: Carl Dummer.

Zufriedenheit bei Gastgeber Adler Handorf

Im Lager der Hausherren kam trotz der Pleite im „kleinen Finale“ keine schlechte Stimmung auf – im Gegenteil. „In der Gruppenphase hatten wir gut gespielt. In der Folge hat etwas die Kraft nachgelassen“, ordnete Handorfs „Hallencoach“ ein.

Somit kam es abschließend zum großen Finale, dem Duell der beiden Bezirksligisten aus Vöhrum und Groß Lafferde. Hatten einige vor der Paarung auf eine Partie auf Augenhöhe gehofft, so wurden sie etwas enttäuscht zurückgelassen. Der TSV Arminia machte die Begegnung zu seiner und besiegte den Staffelgefährten aus der Freiluftsaison solide mit 4:1. Damit sind die Vöhrumer erster Titelträger des Unique-Sports-Cups.