Lintorf/Vechelde. Die Regionalliga-Volleyballer aus Vallstedt und Vechelde gastieren beim Spitzenreiter. Die Reserve genießt im Topspiel Heimrecht.

Auswärtsspiele in Lintorf, sie haben ein ganz besonderes Flair. Das wissen die Regionalliga-Volleyballer der Vallstedt Vechelde Vikings nur zu gut, wenn sie sich am Samstag (Beginn 19 Uhr) auf den Weg in den Ortsteil von Bad Essen machen. Und dennoch würden die „Wikinger“ beim Spitzenreiter gerne etwas schaffen, was in dieser Saison bislang noch keinem Gästeteam gelungen ist: Einen Sieg beim VfL einfahren!