Gifhorn. Bei den norddeutschen Badminton-Meisterschaften in Gifhorn sammeln Nadine Cordes sowie Laura und Lucas Gredner zusammen drei Titel.

Die norddeutschen Badminton-Meisterschaften in Gifhorn am vergangenen Wochenende wurden wieder einmal zu Peiner Festspielen – zumindest in den Doppeldisziplinen. Sowohl im Damen- als auch im Herrendoppel und zusätzlich noch im Mixed gingen die Titel an den VfB Peine. Nadine Cordes und Lucas Gredner kürten sich gleich zu Doppelchampions und fahren Anfang Februar zu den deutschen Meisterschaften in Bielefeld.

An Familie Gredner ist auf norddeutscher Ebene weiterhin kein Vorbeikommen. Lucas Gredner sicherte sich an der Seite seines Partners Lucas Paulsen (ehemals Bednorsch, TSV Altenholz) im Herrendoppel souverän den Titel und bekam dabei sogar Lob vom Nachbarn BV Gifhorn. BV-Trainer Hans-Werner Niesner attestierte Gredner eine starke Leistung. Lediglich beim 22:24 im ersten Durchgang des Finales gegen Philipp Nebendahl/Jan Collin Strehse (Wittorf/Hammer) gaben Gredner/Paulsen einen Satz ab, triumphierten dann aber doch noch mit 21:16 und 21:14.

Im Mixed kommen sieben von acht Viertelfinal-Paarungen aus dem Landkreis Peine

Auch im Mixed an der Seite von Lebensgefährtin Nadine Cordes gab es für Lucas Gredner erst im Finale einen Satzverlust. Gegen Yannik und Maren Völkering vom BV Gifhorn hieß es am Ende 21:17, 20:22, 21:14. Bemerkenswert: Im Viertelfinale kamen sieben von acht Paarungen aus dem Landkreis Peine. So eliminierten Markus Müller und Katja Kirn im Achtelfinale die topgesetzten Daniel Seifert/Marina Korsch (Trittau/Altenholz) glatt in zwei Sätzen (21:18, 21:18). Nadine Cordes, die in der Jugend lange Zeit mit Seifert ein erfolgreiches Mixed gebildet hatte, zollte den Nachbarn Respekt: „Daniel war zwar nicht in einer Topverfassung, aber Markus und Katja haben das auch wirklich gut gemacht und verdient gewonnen.“ Im Viertelfinale scheiterte die Lengeder Paarung dann an den Peinern Niklas König/Laura Gredner, die am Ende Platz 3-4 belegten.

Im Damendoppel wurden Laura Gredner und Nadine Cordes ihrem Setzplatz 1 gerecht und sicherten sich den Titel. Dabei war es im Halbfinale durchaus eng. Gegen Samira Shiw Gobin/Maren Völkering (Bremen/Gifhorn) fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung des dritten Satzes (12:21, 21:14, 22:20). Das Finale gegen Alina und Linea Kümmel (Oldesloe) war dann hingegen eine relativ deutliche Sache für Gredner/Cordes (21:17, 21:15).

Marius Meyer aus Vechelde schafft zweimal den Sprung ins Halbfinale

In den Einzeldisziplinen konnte lediglich Niklas König (Peine) mit seinem Viertelfinaleinzug für ein kleines Ausrufezeichen aus Peiner Sicht sorgen. Die Vechelder Marius Meyer und Lena Moses kamen zumindest jeweils noch bis ins Achtelfinale. Für Luca Leon Müller und Stina Vrielmann (beide Vechelde) war hingegen bereits nach einem Spiel Feierabend. Markus Müller (Lengede) schied in Runde 2 aus.

Aus Vechelder Sicht ließ vor allem Marius Meyer aufhorchen. An der Seite von Vereinskollegin Lena Moses scheiterte er im Mixed erst im Halbfinale an den späteren Siegern Gredner/Cordes (14:21, 16:21). Und auch im Doppel an der Seite des Gifhorners Yannik Völkering ging es bis in die Runde der letzten Vier. Dort waren Philipp Nebendahl/Jan Collin Strehse beim 17:21, 6:21 jedoch eine Nummer zu groß.

Platzierungen im Überblick Dameneinzel:

9.-16. Lena Moses (Vechelde)

17.-23. Stina Vrielmann (Vechelde) Herreneinzel:

5.-8. Niklas König (Peine)

9.-16. Marius Meyer (Vechelde)

17.-32. Markus Müller (Lengede)

33.-47. Luca Leon Müller (Vechelde) Damendoppel:

1. Nadine Cordes/Laura Gredner (Peine)

5.-8. Katharina Mumm-Rothardt/Romina Plöger (Altenholz/Vechelde)

5.-8. Amelie Schröder/Stina Vrielmann (Hohnhorst/Vechelde)

9.-16. Lena Moses/Marie-Christin Voigt (Vechelde/Grasdorf) Herrendoppel:

1. Lucas Gredner/Lucas Paulsen (Peine/Altenholz)

3.-4. Marius Meyer/Yannik Völkering (Vechelde/Gifhorn)

5.-8. Luca Leon Müller/Sebastian Remus (Vechelde)

9.-16. Markus Müller/Patrick Thöne (Lengede/Gifhorn)

9.-16. Niklas König/Wolf-Dieter Papendorf (Peine) Mixed:

1. Lucas Gredner/Nadine Cordes (Peine)

3.-4. Niklas König/Laura Gredner (Peine)

3.-4. Marius Meyer/Lena Moses (Vechelde)

5.-8. Sebastian Remus/Romina Plöger (Vechelde)

5.-8. Marvin Schmidt/Stina Vrielmann (Gifhorn/Vechelde)

5.-8. Wolf-Dieter Papendorf/Larina Tornow (Peine)

5.-8. Markus Müller/Katja Kirn (Lengede)

Wer ab dem 1. Februar bei den deutschen Meisterschaften in Bielefeld aufschlagen darf, steht indes noch nicht endgültig fest. „Das hängt ein bisschen davon ab, wer sich durch Ranglisten vorqualifiziert hat“, berichtet Nadine Cordes, die ihre Tickets im Mixed und Damendoppel als norddeutsche Meisterin sicher hat. Allerdings wird es im Doppel nicht mit Laura Gredner weitergehen. „Laura spielt nur bis zur norddeutschen Ebene. In Bielefeld spiele ich mit Lena Fischer aus Bochum“, erklärt Cordes. Ziel ist es, mindestens die erste Runde zu überstehen.

Alle Ergebnisse der norddeutschen Badminton-Meisterschaft: