Peine. Die A-Jugend der Arminia gewinnt ein Hallenfußball-Turnier in Gifhorn. Im Finale schlägt sie den Herren-Bezirksligisten FC Schwülper.

Und wieder ein Turniersieg für die A-Junioren des SV Arminia Vechelde – beim Hallenfußball ist das Team, von Trainer Murat Güzel einfach eine Macht. Nach den Erfolgen beim Kreisentscheid in Peine und einem Turnier in Petershütte setzte sich das Team nun in Gifhorn beim „Indoor-Cup“ des SSV Kästorf durch. Knapp war es im Halbfinale, als sich die Vechelder Jungs erst mit einem „Golden Goal“ den Sieg schnappten. „Wir haben erneut einen tollen Fußball gespielt. Das war schon sehr erwachsen von dieser besonderen Mannschaft“, erklärt Murat Güzel, der zu Bedenken gibt, dass acht der zehn Spieler noch aus dem jüngeren A-Jugend-Jahrgang (2006) stammen.

In der Gruppe A trafen die Arminen auf ein buntes Portfolio an Mannschaften und ließen keinen einzigen Punkt liegen. Gegen die Ü32 des MTV Gamsen (1:0), den SSV Kästorf II aus der 1. Kreisklasse Gifhorn (4:2) und Herren-Bezirksligist FC Schwülper (1:0) gab es nur Siege. Kniffliger wurde es im Halbfinale gegen den VfB Rot-Weiß Braunschweig III (2. Kreisklasse). Durch den Treffer von Phil Luca Brand führten die Vechelder lange Zeit mit 1:0, ehe die Braunschweiger sieben Sekunden vor der Schlusssirene den Ausgleich erzielten. Eine Entscheidung sollte nicht wie üblich über ein Neunmeterschießen herbeigeführt werden, sondern über ein „Golden Goal“ – der nächste Treffer würde den Sieg bringen.

Dann kam Schwülper nochmal auf 2:3 heran, doch meine Jungs waren keinesfalls nervös. Murat Güzel - Trainer der Vechelder A-Junioren über das Finale

„Ich habe den Jungs gesagt, dass wir sofort ins Angriffspressing gehen, um schnellstmöglich zu Torabschlüssen zu kommen. Es hat gefruchtet“, freute sich Trainer Murat Güzel. Denn nach gerade einmal 50 Sekunden zappelte der Ball nach einem Schuss von Noah Mook bereits im Netz. Im Finale trafen die Arminen erneut auf den FC Schwülper. Durch einen Doppelpack von Carl Dummer und den dritten Treffer von Mika Kriegel führte der Jugend-Landesligist schnell mit 3:0. „Dann kam Schwülper nochmal auf 2:3 heran, doch meine Jungs waren keinesfalls nervös“, erklärte Güzel. Verdientermaßen machte Joel Siedentop den Deckel drauf.

Nicht nur gab es den Siegerpokal für die Vechelder. Zusätzlich wurde Levin Mischeck als bester Spieler und bester Torschütze ausgezeichnet. Ömer Güzel war außerdem der beste Torhüter des Turniers. Ihren nächsten Einsatz haben die Vechelder wieder bei einem Herrenturnier: am kommenden Sonntag in der Ilseder Stadionsporthalle.