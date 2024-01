Hildesheim. Die Handballer gewinnen beim kwg-Regio-Cup in Hildesheim zwei Spiele und ärgern Oberligist Börde sowie Drittligist Söhre phasenweise.

So hatte sich Trainer Dennis Bühn den Auftritt seines MTV Groß Lafferde beim kwg-Regio-Cup vorgestellt: Das prestigeträchtige Handball-Turnier in Hildesheim mit den großen Teams aus dem benachbarten Landkreis beendete der Verbandsligist quasi wie geplant als Fünfter. Viel wichtiger war dem Coach allerdings, dass seine Mannschaft ein bisschen herumprobieren konnte. Fazit: Die offensive Abwehr funktionierte gut, die neuen Spielzüge in der Offensive führten regelmäßig zur Torerfolgen. Auch der zuvor lange verletzte und im November am Knie operierte Georg Strub fügte sich wieder gut in die Mannschaft ein.

Wir waren in Unterzahl und haben dann drei Bälle hintereinander weggeschmissen. In der kurzen Spielzeit rächt sich das gegen eine klassenhöhere Mannschaft. Dennis Bühn - Trainer des MTV Groß Lafferde über das Spiel gegen die SG Börde

Schon zum Auftakt gegen die SG Börde, aktuell punktloser Tabellenletzter der Oberliga, lief es ziemlich ordentlich für die Groß Lafferder. „Wir haben uns auf Augenhöhe präsentiert“, freute sich Dennis Bühn. Nach 20 Minuten – alle Partien der Gruppenphase dauerten lediglich eine halbe Stunde – war seine Mannschaft mit der Spielgemeinschaft aus dem Hildesheimer Westen auf Augenhöhe (10:10). Erst danach setzte sich Börde ab, erklärte Lafferdes Coach: „Wir waren in Unterzahl und haben dann drei Bälle hintereinander weggeschmissen. In der kurzen Spielzeit rächt sich das gegen eine klassenhöhere Mannschaft.“ Letztlich unterlag der MTV mit 11:15.

Offensive Abwehr zeigt gegen Landesligist BW Hildesheim richtige Wirkung

Auch mit der Leistung gegen den Drittligisten SF Söhre war Bühn zufrieden. Dem späteren Turniersieger unterlagen seine Mannen zwar mit 14:23. „Aber obwohl wir zwischendurch schon mit neun Toren hinten lagen, sind wir auch wieder auf fünf rangekommen“, sagte er. Die Spieler und der Trainer der Sportfreunde mussten daraufhin etwas lauter werden, um wieder die richtige Einstellung für das Spiel zu finden. In der abschließenden Partie gegen Blau-Weiß Hildesheim aus der Landesliga testete der MTV dann auch seine offensive Abwehr im 3-2-1-System und sammelte dabei positive Erkenntnisse. Einziges Manko: „Wir haben bestimmt zehn Konter verworfen.“ Letztlich ließen die Lafferder aber nichts anbrennen, setzten sich mit 17:13 durch und qualifizierten sich als Gruppendritter für das Spiel um Platz 5.

Über 2 x 20 Minuten stellte dann der Regionsoberligist TKJ Sarstedt kein Problem für die zwei Klassen höher spielenden Peiner da. Mit 31:13 setzten sie sich souverän durch. „Es hat Spaß gemacht, es war eine tolle Stimmung. Für die Jungs war das richtig gut“, freute sich Dennis Bühn. Bevor sein Team am Samstag, 20. Januar (18 Uhr), mit einem Heimspiel gegen die TG Münden in die zweite Saisonhälfte startet, steht noch ein Testspiel für den MTV an. An diesem Donnerstag (11. Januar) gastieren die Lafferder ab 20.30 Uhr bei der SG Zweidorf/Bortfeld.