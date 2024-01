Peine. Die Arminia kann sich für das kleine Finale nicht mehr motivieren. Marcel Reim erzielt immerhin noch seinen fünften Turniertreffer.

Für das kleine Finale der Hallenfußball-Kreismeisterschaft konnten sich die Vechelder nach ihrer bitteren Halbfinal-Niederlage (im Neunmeterschießen gegen Oberg) nicht mehr motivieren. „Das war ja brutal, ich habe alles probiert, noch mal eine Motivations-Ansprache gehalten“, erklärte Trainer Dennis Cornwall, dessen Team sich letztlich aber mit 2:5 dem Bezirksliga-Konkurrenten TSV Wendezelle geschlagen geben musste. Der hatte damit ein bisschen Wiedergutmachung für die deutliche 0:6-Pleite gegen den SV Lengede im zweiten Spiel der Vorschlussrunde betrieben. „Insgesamt sind wir super zufrieden mit dem Turnier – das Halbfinale mal ausgeklammert. Im Schnitt waren wir gerade einmal 20 Jahre alt und dafür war es ein abgeklärter Auftritt“, erklärte Trainer Marius Plote.

Niclas Kamp steigt fast noch in das Rennen um die Torjägerkanone ein

Im Spiel um den dritten Platz und damit um 500 Euro gaben die Wendezeller vom Start weg den Ton an. Schon in der ersten Minute erzielte Niclas Kamp mit einem Solo-Lauf seinen ersten Endrundentreffer des Tages. Und es war nicht sein letzter. Im Verlauf der Partie traf der offensive Mittelfeldspieler noch zwei weitere Male, ehe er eine hundertprozentige Chance ausließ. In aussichtsreicher Position schoss er sein eigenes Standbein an, von wo aus der Ball ins Toraus prallte. Damit verpasste es der Wendezeller, sich auf den letzten Metern der Endrunde noch in das Rennen um die Torjägerkanone einzuschalten.

Für die Spitze hätte es wohl aber ohnehin nicht mehr gereicht. Denn das kleine Finale hatte zuvor schon Marcel Reim für sich genutzt. Der Vechelder Stürmer traf zum zwischenzeitlichen 1:3 und markierte damit seinen fünften Turniertreffer, der ihm letztlich die persönliche Auszeichnung sicherte. Auch nach dem 1:4 hatten die Arminen durch Artur Bouguian noch einmal verkürzt, doch das letzte Wort hatten wiederum die Wendezeller. Niklas Plote schoss den Ball in der abschließenden Minute noch einmal wuchtig zum 5:2-Endstand in die Maschen.