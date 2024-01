Groß Lafferde. Die Groß Lafferder Fußballer bauen in diesem Jahr auf eine kompakte Defensive und stehen zur Winterpause als beste Peiner Mannschaft der Staffel da.

Dass zur Winterpause der SV Teutonia Groß Lafferde das beste Peiner Team in der Fußball-Bezirksliga sein würde, damit hatten wohl die wenigsten gerechnet. Unter dem neuen Trainer Thomas Mainka benötigte das Team, das in die vergangene Saison mit neun Niederlagen in Serie gestartet war, nur eine kurze Anlaufzeit, sammelte in 17 Spielen bereits 24 Punkte ein (6 Siege, 6 Remis, 5 Niederlagen) und belegt den neunten Platz. Der Abstand zur Abstiegszone beträgt aktuell mindestens acht Punkte, was zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht die größte Sicherheit darstellt. Das weiß auch der Teutonia-Trainer, der trotzdem ein sehr positives Hinrunden-Fazit zieht: „Wir sind wirklich mehr als zufrieden. Allerdings ist das Geschehen in der Bezirksliga auch sehr schnelllebig – vor allem, wenn es vier Absteiger gibt.“