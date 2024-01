Petershütte. Die Vechelder gewinnen das Turnier ohne Punktverlust. Carl Dummer ist mit vier Treffern bester Torschütze der Mannschaft.

Die U19-Fußballer von Arminia Vechelde stimmen sich mächtig auf die Bezirksmeisterschaft zum Ende dieses Monats ein. Während bei dem Turnier in Salzgitter-Lebenstedt dann zwar Futsal gespielt wird, ging es für den Landesligisten kurz vor dem Jahreswechsel beim normalen Hallenfußball auf die großen Tore. In Petershütte gewannen die Arminen zuletzt ein Turnier, ließen dabei keinen einzigen Punktverlust zu und stimmten ihren Trainer glücklich. „Wir waren in allen sechs Spielen der verdiente Sieger, spielerisch und technisch die beste Mannschaft – so lautete auch das Fazit meiner Trainerkollegen“, freute sich Murat Güzel.

Seine Mannschaft kam auch mit der Umstellung von den kleinen Toren und dem kleineren Ball zu den größeren Gerätschaften gut klar. „Das haben die Jungs wirklich gut gelöst“, erklärte Güzel. Gespielt wurde in einer großen Gruppe im Modus „Jeder gegen Jeden“ und die Arminia startete mit kniffligen Begegnungen. Gegen den Gastgeber und späteren Turnierzweiten TuSpo Petershütte setzte sich die Arminia nur knapp mit 3:2 durch. Besser lief es danach gegen den einzigen anderen Landesligisten. 5:2 bezwangen die Vechelder den TSV Pattensen aus der Hannoveraner Staffel. „Das war das schönste Spiel. Wir haben den Ball sehr gut laufen lassen“, freute sich Murat Güzel.

Carl Dummer ist Vecheldes bester Torschütze in Petershütte

Auch gegen den Thüringer Verbandsligisten Wacker Nordhausen hatte seine Mannschaft so ihre Mühen, setzte sich letztlich aber auch hier durch (2:1). „Es war richtig intensiv und ging körperlich zur Sache“, berichtete Vecheldes Trainer. Leichteres Spiel hatten die Arminen gegen die drei Kreisligisten Eintracht Braunschweig II (4:0), VfR Dostluk Osterode (3:1) und JSG Söse/Harz (7:0). „Insgesamt war es ein schönes Erlebnis.“ Bester Torschütze der Vechelder war Carl Dummer mit vier Treffern, besonders hervor hob Murat Güzel aber Metehan Bozdogan, der als B-Jugendlicher seine Sache sehr gut gemacht habe.

Als Turniersieger hätte die Arminia-U19 eigentlich am Herrencup des TuSpo Petershütte zwei Tage später teilnehmen dürfen. Darauf verzichtete die Arminia allerdings. Dafür ist das Team in den kommenden zwei Wochen noch zweimal im Einsatz. An diesem Samstag spielen die A-Junioren im Gifhorner Sportzentrum Süd beim Turnier des SSV Kästorf. In der Gruppe A treffen sie ab 15 Uhr auf die Herren-Reserve des Ausrichters (1. Kreisklasse), den FC Schwülper (Bezirksliga) und die Altherren des MTV Gamsen. Eine Woche später sind die Vechelder dann beim Hallenturnier der Adler Handorf in der Ilseder Stadionsporthalle mit von der Partie.