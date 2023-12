Peine. Der Landesligist trifft unter anderem auf Groß Lafferde und den VfB Peine. Takva, Woltorf und Denstorf haben Außenseiterchancen.

Gleich in der Gruppe A startet der große Favorit in das Turnier: der SV Lengede. Am Donnerstag trifft der Landesligist bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft in der Peiner Silberkamp-Halle ab 18 Uhr auf Bezirksligist Teutonia Groß Lafferde, die beiden Kreisliga-Teams VfB Peine und VfL Woltorf sowie Takva Peine und den TSV Denstorf aus der 1. Kreisklasse. „Diese Gruppe ist am spannendsten, weil ich jeder Mannschaft eine Überraschung zutraue. Da ist kein Team dabei, das qualitativ deutlich abfällt“, urteilt Lengedes Trainer Dennis Kleinschmidt. Bei beiden vergangenen Ausgaben hatte sein Team den Pokal geholt und ist mit zwölf Titeln der Rekordsieger des Wettbewerbs.