Peine. Das Team aus der 2. Kreisklasse wird nach starker Leistung in der Wild-Card-Gruppe hinter dem TSV Dungelbeck Zweiter und kickt am 2. Januar wieder bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft.

Kleine Überraschung zum Start der Hallenfußball-Kreismeisterschaft: In der Wild-Card-Gruppe hat sich mit der SG Rosenthal/Schwicheldt eines der unterklassigen Teams für das Hauptfeld qualifiziert. Die Kicker aus der 2. Kreisklasse gewannen unter anderem gegen den Bültener SC (2:0) aus der 1. Kreisklasse und den Kreisligisten TSV Dungelbeck (2:1). Letzterer schaffte erst durch seinen deutlichen 7:0-Sieg in der abschließenden Partie den Sprung in die Vorrunde – zudem sogar noch den Gruppensieg – und tritt im neuen Jahr (2. Januar) ebenso wie die Rosenthaler in der Gruppe D an.