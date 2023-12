Peine. Der Kreisligist veranstaltet am Samstag ein Hallenturnier in der Sporthalle am Silberkamp. Drei Teams aus anderen Landkreisen dabei.

Die Hallenfußball-Kreismeisterschaft in Peine ist noch ein paar Tage entfernt, trotzdem rollt an diesem Samstag schon zum zweiten Mal in diesem Winter der Ball in der Sporthalle am Silberkamp. Der VfB Peine lädt ein zum Eulencup und nutzt das eigene Turnier als Casting für die anstehenden Titelkämpfe nach den Weihnachtstagen. Gleich drei der acht Teams stellt der Ausrichter, der sich zudem auf zwei Kreisliga-Kontrahenten und drei unbekannte Teams aus anderen Landkreisen freut. „Wir haben extra geschaut, dass es ein bisschen überregional wird“, erklärt Ulf Wasl, Co-Trainer beim Kreisliga-Team des VfB Peine.