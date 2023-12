Peine. Der Bezirksliga-Aufsteiger setzt sich beim Futsal-Kreisentscheid der C-Junioren durch. Drei 1:0-Siege, ein 2:0-Erolg und ein Remis reichen den Nordkreislern.

Erst im Sommer waren die C-Junioren des TSV Edemissen als Tabellenzweiter, also über Umwege, aufgestiegen. Nach einer starken Hinrunde in der Bezirksliga mit sieben Siegen und einem Remis folgte nun das nächste Highlight für das Nordkreis-Team. Völlig überraschend setzte sich die Mannschaft der beiden Trainer Nils Karge und René Walter beim Futsal-Kreisentscheid durch und darf am 28. Januar an der Bezirksmeisterschaft in Salzgitter-Lebenstedt teilnehmen. „Wir sind da eigentlich ohne Erwartungen reingegangen, wollten bloß nicht Letzter werden“, berichtete Trainer Nils Karge, der umso glücklicher ist, wie alles gelaufen ist.

C-Junioren des TSV haben in Edemissen keine Hallenzeiten

So richtig vorbereitet gingen die Edemisser nicht in dieses Turnier. „Für die C-Jugend haben wir nämlich bei uns keine Hallenzeiten“, berichtet der Coach. Stattdessen habe sich das Team in die BraWo-Arena in Vöhrum eingemietet, wo allerdings Kunstrasen statt normalem Hallenboden liegt. „Es ist natürlich ein bisschen was anderes. Aber wir konnten uns zumindest taktisch trotzdem gut einstellen“, erläuterte Nils Karge, dessen Team den Fokus vor allem auf eine stabile Defensive gelegt hatte. Und so reichte vorne oftmals ein eigener Treffer für drei Punkte.

Die JSG Wendezelle/Bortfeld/Wedtlenstedt (schwarze Trikots) war mit zwei Teams vertreten, konnte gegen die starke Konkurrenz aber nur wenig ausrichten. Letztlich setzte sich der TSV Edemissen (grüne Trikots) beim Kreisentscheid durch. © regios24 | Henrik Bode

Gleich dreimal siegte der TSV Edemissen lediglich mit 1:0. Zum Auftakt gegen den SV Lengede (Kreisliga), im Anschluss gegen die JSG Wendezelle/Bortfeld/Wedtlenstedt II (Kreisliga) und später gegen Arminia Vechelde (Bezirksliga). „Bei dem Spiel ist unser Treffer gerade einmal fünf Sekunden vor dem Ende gefallen“, berichtete Nils Karge freudig. Zwischendurch setzten sich seine Edemisser noch mit 2:0 gegen die erste Mannschaft aus Wendezelle durch und blieben damit bis zur abschließenden Spielrunde gänzlich ohne Gegentor. Dann trafen die Nordkreisler auf den einzigen Landesligisten im Teilnehmerfeld.

TSV Edemissen erzielt gegen den VfB Peine den so wichtigen Ausgleich eine Minute vor Schluss

Und der VfB Peine machte gleich ernst. „Wir haben direkt zwei Dinger hinten reingekriegt“, sagte Nils Karge. „Danach haben unsere Jungs noch einmal aufgedreht.“ Der TSV erzielte den Anschlusstreffer und profitierte danach vom dritten Foul der Peiner in diesem Spiel. Es gab einen Siebenmeter, den die Edemisser zum Ausgleich nutzten. „Die letzte Minute haben wir dann souverän heruntergespielt“, freute sich der Coach. Das Unentschieden war wichtig, denn bei einer Niederlage wäre nicht nur der VfB Peine am Bezirksligisten vorbeigezogen, sondern auch der SV Lengede, der im Nachgang mit 5:1 gegen Vechelde gewann und einzig das Auftaktmatch gegen die Edemisser verloren hatte. Somit reichte es für den Kreisligisten ganz knapp nicht zur Überraschung.

Der VfB Peine (grünes Trikot) war der einzige Landesligist im Teilnehmerfeld, verpasste wegen einer Niederlage und einem Remis aber den Titel. Den Vecheldern (schwarze Trikots) gelangen zwei Siege gegen die Wendezeller Teams. © regios24 | Henrik Bode

Edemissens Nils Karge sprach von einer starken geschlossenen Mannschaftsleistung. Ein wenig herausgestochen sei Keeper Simeon Meier. „Er spielt zusätzlich Handball und ist auch dort der Torwart“, erklärte Edemissens Coach. Dass auch beim Futsal in der Peiner Gunzelin-Halle auf die kleinen Handballtore gespielt wird, sei mit Sicherheit ein Vorteil gewesen. Vor der Bezirksmeisterschaft Ende Januar hoffen die Edemisser, ihr Training intensivieren zu können. „Wir schauen, dass wir eine Hallenzeit übernehmen, wenn sie ein anderes Team nicht braucht. Ansonsten fahren wir weiter in die Arena nach Vöhrum, damit die Jungs fit bleiben. Das kann der Verein allerdings nicht alleine finanzieren, also helfen die Eltern mit“, freute sich Coach Nils Karge.

Die Tabelle

1. Platz: TSV Edemissen (4 Siege, 1 Remis, 0 Niederlagen – 7:2 Tore – 13 Punkte).

2. Platz: SV Lengede (4 Siege, 0 Remis, 1 Niederlage – 16:2 Tore – 12 Punkte).

3. Platz: VfB Peine (3 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage – 12:6 Tore – 10 Punkte).

4. Platz: Arm. Vechelde (2 Siege, 0 Remis, 3 Niederlagen – 6:10 Tore – 6 Punkte).

5. Platz: JSG Wendezelle II (1 Sieg, 0 Remis, 4 Niederlagen – 4:11 Tore – 3 Punkte).

6. Platz: JSG Wendezelle (0 Siege, 0 Remis, 5 Niederlagen – 1:15 Tore – 0 Punkte).