Peine. Die B-Junioren setzten sich beim Futsal-Kreisentscheid gegen die höherklassige Konkurrenz durch. Keeper Johannes Wachsmann glänzt.

Keiner der beiden Landesligisten, sondern ein Bezirksligist vertritt den Kreis Peine in der Altersklasse der B-Junioren bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft. Der SV Lengede setzte sich trotz Auftaktniederlage beim Turnier auf Kreisebene gegen die klassenhöheren Teams des VfB Peine und SV Arminia Vechelde durch und darf am 28. Januar 2024 an den nächsten Titelkämpfen teilnehmen. „Ich habe uns sicherlich nicht als Favoriten gesehen“, erklärt SVL-Trainer Marcel Burkutean. „Wir wollten die anderen Teams ärgern und haben wohl das beste daraus gemacht.“

Dabei unterlagen die Lengeder zum Start ausgerechnet dem einzigen Kreisligisten im Teilnehmerfeld: der JSG Rosenthal/Schwicheldt/Handorf/Bülten (0:1). „Das erste Spiel ist immer das Schwierigste, da muss man sich immer erst an die Halle gewöhnen. Rosenthal hat zwar gut verteidigt, es war aber trotzdem recht unglücklich, weil wir gut gespielt haben“, berichtet Marcel Burkutean. Schlechte Laune gab es danach trotzdem nicht im Lager der Lengeder. „In den folgenden Spielen haben wir ja gezeigt, dass wir es besser können.“ Mit 5:1 gewann das Team gegen die eigene Reserve (Kreisliga), die aber außer Wertung antrat, ehe die Spiele gegen die beiden Vechelder Teams anstanden.

Gute Leistung der Lengeder (rote Trikots): Nicht nur setzte sich der Bezirksligist gegen die beiden Teams von Rivale Arminia Vechelde (weißte Trikots) durch, sondern später auch gegen den VfB Peine. © regios24 | Henrik Bode

Erst setzten sich die Lengeder mit 2:1 gegen das Landesliga-Team des langjährigen Rivalen durch, in der Partie danach mit 3:0 gegen die Reserve aus der Bezirksliga. „Die haben uns unterschätzt“, befand Marcel Burkutean. „Wir haben klare Bälle gespielt und gefightet, außerdem die Fehler von Vechelde ausgenutzt.“ Und Keeper Johannes Wachsmann parierte zudem einen Siebenmeter. Der Schlussmann habe ein starkes Hallenturnier gespielt, lobte sein Coach: „Er war überragend, hatte tolle Aktionen, mit denen er uns oft im Spiel gehalten hat.“ Und auch die Defensive war ziemlich gut aufgelegt. „Wir waren immer nah am Gegner dran – genau das braucht man in der Halle. Außerdem haben wir vom Kämpferischen her immer 100 Prozent gegeben. Die Jungs hatten Bock und wollten jedes Spiel gewinnen“, berichtet Marcel Burkutean.

All das war dann auch zum Abschluss gegen den VfB Peine der Fall, der durch ein Remis gegen Vechelde (2:2) und Siege über Vechelde II (3:0) und Rosenthal (6:0) vor dem direkten Aufeinandertreffen einen Punkt mehr auf dem Konto hatte. Die Lengeder mussten also gewinnen... und taten dies. Sie gingen zunächst sogar mit 2:0 in Führung, doch drei Minuten vor dem Ende trafen die Peiner zum Anschluss. „Dann ging natürlich noch einmal das große Zittern los. Der VfB ist eine technisch gute Mannschaft“, erklärte Marcel Burkutean. Doch letztlich änderte sich am Ergebnis nichts mehr und die Lengeder setzten sich die Turnierkrone auf. „Aus wenigen Chancen haben wir sehr viel gemacht“, befand der SVL-Coach.

Der VfB Peine (rote Trikots) verlor das „Endspiel“ gegen den SV Lengede und verpasste somit den Titel und die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaft im Januar. © regios24 | Henrik Bode

Die Tabelle

1. Platz: SV Lengede (3 Siege, 0 Remis, 1 Niederlage – 7:3 Tore – 9 Punkte).

2. Platz: VfB Peine (2 Siege, 1 Remis, 1 Niederlage – 12:4 Tore – 7 Punkte).

3. Platz: Arm. Vechelde II (2 Siege, 0 Remis, 2 Niederlagen – 3:7 Tore – 6 Punkte).

4. Platz: Arm Vechelde (1 Sieg, 1 Remis, 2 Niederlagen – 7:7 Tore – 4 Punkte).

5. Platz: JSG Rosenthal (1 Sieg, 0 Remis, 3 Niederlagen – 2:10 Tore – 3 Punkte).