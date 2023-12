Gifhorn. Die jungen Fußball-Talente gewinnen das Finale des Turniers in Gifhorn mit 5:1 gegen Göttingen/Osterode. Can Öztürk erzielt insgesamt acht Tore.

Das kommt nicht so oft vor, sagt der Kreisauswahl-Trainer Kiriakos Aslanidis. In Gifhorn hat das Team der besten E-Junioren-Fußballer aus Peine den Hallen-Vergleich gegen die sieben anderen Fußballkreise aus dem Bezirk Braunschweig für sich entschieden. Im Finale gab es einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen den traditionell starken Kreis Göttingen/Osterode. Der Turniersieg sei umso höher zu bewerten, da die Peiner das jüngste aller Teams stellten.

[Im Jahrgang 2013] sind wir in Peine aber leider nicht ganz so stark aufgestellt. Deshalb hatten wir auch vier der besten 2014er dabei. Kiriakos Aslanidis

Denn eigentlich war es ein Wettbewerb für die besten jungen Fußballer des Jahrgangs 2013. „Da sind wir in Peine aber leider nicht ganz so stark aufgestellt“, bedauert Trainer Kiriakos Aslanidis. „Deshalb hatten wir auch vier der besten 2014er dabei.“ Darunter Can Öztürk vom VfB Peine, der acht Tore zum Sieg beisteuerte und im Endspiel einen Viererpack schnürte. Mit Shervan Bozo (VfB) stammte auch der zweitbeste Peiner Torschütze aus dem jüngeren Jahrgang.

Peiner trotzen im Halbfinale zwei Rückständen gegen den Kreis Wolfsburg

Zum Start der Gruppenphase setzten sich die Peiner mit 6:0 gegen Northeim/Einbeck durch, ehe gegen Braunschweig (0:4) ein Dämpfer folgte. „Wir waren auf Augenhöhe, Braunschweig hat aber einfach die Tore gemacht und wir nicht“, erklärte Aslanidis, dessen Team sich mit einem 5:2-Erfolg über den Kreis Nordharz – ein Zusammenschluss von Wolfenbüttel, Salzgitter und Goslar – zurückmeldete. Im Halbfinale trotzten die Peiner dann zwei Rückständen gegen den Kreis Wolfsburg, um mit einem knappen 3:2-Sieg in das Endspiel einzuziehen, wo es nur zum Start eng war. Nach dem 1:1-Ausgleich der Göttinger setzten sich die Peiner deutlich ab.

Der Kader des Kreises Peine: Die Torhüter Felix Strejeck (TSV Eixe) und Finnley Meuche (SV Lengede) – Can Öztürk (8 Tore), Shervan Bozo (5), Albion Mancellari (2), Leonard Wietzke (1), Lenn Rutz (1), Cem Sevim (1, alle VfB Peine), Taimallah Assad (1, SV Lengede).