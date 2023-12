Peine. Der Landesligist SV Lengede gewinnt das Finale gegen den Gastgeber Rot-Weiß Schwicheldt mit 3:1.

Der Auftakt in die Saison im Peiner Hallenfußball, er ist gelungen! Landesligist SV Lengede wurde seiner Favoritenrolle beim ersten RWS Cup des TSV Rot-Weiß Schwicheldt gerecht und schlug die Hausherren im Finale mit 3:1.

Viele Tore und interessante Begegnungen bekamen die Zuschauer unter dem Hallendach der Silberkamphalle über die zwei Turniertage am Samstag und am Sonntag geboten. „Es war unser erstes

Sowohl Bezirksligist Arminia Vöhrum (in Blau) als auch die Adler Handorf (in Grün) aus der 1. Kreisklasse zogen in die Endrunde ein. © regios24 | Henrik Bode

Turnier als Ausrichter und insgesamt sehr zufriedenstellend. Das Feedback von den Zuschauern und den Verantwortlichen der anderen Teams war durchweg positiv“, freute sich Schwicheldts stellvertretender Vorsitzender Kurt Hollemann unmittelbar nach Turnierschluss.

Bereits in der Vorrunde am Samstag habe es einige „spannende Spiele“ gegeben, berichtete Hollemann. Und die höchstspielenden Mannschaften ließen ihre Muskeln spielen. So zogen in Gruppe 1 die gastgebenden Rot-Weißen aus der Bezirksliga 2 und Landesligist TSV Pattensen in die Endrunde ein. Auch der VfL Westercelle (Bezirksliga Lüneburg 2) qualifizierte sich mit neun Punkten – verzichtete jedoch freiwillig. „Es gab einen Disput mit einem anderen Team, woraufhin der VfL lediglich die Vorrunde zu Ende spielte“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende der Hausherren. Für Westercelle rückte Kreisklassist Adler Handorf in die Endrunde nach.

Nach der 1:0-Führung für die gastgebenden Rot-Weißen (rechts) im Finale drehte der SV Lengede (links) auf und gewann am Ende mit 3:1. © regios24 | Henrik Bode

Für Aufsehen sorgte derweil Kreisligist Concordia Hildesheim, der eine makellose Bilanz vorzuweisen hatte – ebenso wie der spätere Turniersieger in Gruppe 2. Bezirksliga 3-Primus Union Salzgitter, Lokalmatador Arminia Vöhrum sowie die TSV Burgdorf aus der Bezirksliga Hannover 2 komplettierten das Teilnehmerfeld der Endrunde.

Auch hier zeigte sich Underdog Concordia Hildesheim weiterhin spielfreudig: Der Kreisligist erreichte vor der TSV Burgdorf das Halbfinale. In der anderen Gruppe drückten die Lengeder und die Schwicheldter den Adlern Handorf und Arminia Vöhrum ihren fußballerischen Stempel auf.

Im ersten Halbfinale war dann Schluss für Concordia (1:3 gegen Schwicheldt). Der SV Lengede setzte sich im zweiten Semifinale mit 4:1 souverän gegen Burgdorf durch. Auf einem achtbaren dritten Rang landete letztendlich Concordia Hildesheim. Das Team rang die Burgdorfer mit 9:8 nach Neunmeterschießen nieder.

Den besseren Start im großen Finale erwischten die Gastgeber, die mit 1:0 in Front gingen. „Dann hat Lengede seine Klasse ausgespielt und 3:1 gewonnen. Der Sieg ist verdient“, resümierte Hollemann.