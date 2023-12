Bortfeld. Die SG-Reserve empfängt Liebenburg-Salzgitter.

Im Handballkreis Peine fällt der letzte Vorhang für dieses Jahr am Samstag (18 Uhr) in der Sporthalle in Bortfeld. In der Staffel Mitte der Regionsoberliga empfängt die SG Zweidorf/Bortfeld II die HSG Liebenburg-Salzgitter.