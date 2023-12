Peine. Hallenfußball: Starke Teams kommen aus den Nachbarkreisen kommen am Wochenende in die Silberkamphalle.

Es ist die erste Chance für die Peiner Fußball-Mannschaften, sich für die Kreismeisterschaft in der Halle einzuspielen – und dann auch noch in der Silberkamphalle. Am Samstag (ab 11 Uhr) und Sonntag (ab 12 Uhr) findet dort der „RWS-Cup“ des TSV Rot-Weiß Schwicheldt statt. „Die Freude ist riesig, dass der Peiner Hallenfußball mit unserem Turnier startet“, erklärt Schwicheldts Trainer Tobias Dreyer. Die Zuschauer erwartet ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld auf gutem Niveau.