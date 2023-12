Vechelde. Die Arminia muss sich auch nach dem Winter noch mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen. Remis ärgern Trainer Dennis Pasemann.

Nach vielen Umbrüchen in den vergangenen Jahren wollen die Fußballer des SV Arminia Vechelde endlich wieder zu mehr Kontinuität finden. Allen voran Trainer Dennis Pasemann, der seit seiner Amtsübernahme im vergangenen Winter mit dem folgenden Klassenerhalt in der Bezirksliga 2 bereits einiges bewegt hat: „Wir sind auf einem guten Weg zu einer wirklich zukunftsorientierten Entwicklung – auf und neben dem Platz.“ Während er damit sehr zufrieden ist, hätte es nach seinem Geschmack in dieser Hinrunde trotzdem bessere Ergebnisse geben dürfen: „Uns fehlen etwa acht bis zehn Punkte.“ Und so steht die Arminia mit 19 Zählern aus 16 Spielen (5 Siege, 4 Remis, 7 Niederlagen) nur auf dem elften Platz und muss den Blick weiter nach unten richten. Die Abstiegsplätze in der noch etwas verzerrten Tabelle sind lediglich vier Punkte entfernt.