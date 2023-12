Peine. Verbandsliga-Volleyballer unterliegen den SF Aligse II mit 2:3. Reserve der Vallstedt Vechelde Vikings gewinnt wieder locker mit 3:0.

Und wieder ein überzeugender Sieg für die Reserve der Vallstedt Vechelde Vikings: In der Volleyball-Verbandsliga setzte sich das Team bereits zum achten Mal mit 3:0 durch. Packender war das Spiel von Staffelkonkurrent MTV Stederdorf, der knapp mit 2:3 bei den SF Aligse II unterlag.

USC Braunschweig III – Vallstedt Vechelde Vikings II 0:3 (8:25, 16:25, 17:25). Im Vergleich zum ersten Spiel des Tages, das die Braunschweiger mit 3:1 gegen den VfL Wolfsburg gewannen, stellte die USC-Dritte gegen die Vikings viele junge Spieler auf. „Im ersten Satz waren sie etwas überfordert“, erklärte Trainer Janusz Tomaszewski, dessen Team sich mit 25:8 durchsetzte. Im zweiten und dritten Satz hätten die Braunschweiger dann gute Aktionen gehabt, doch zu stark waren die Gäste aus dem Kreis Peine. „Im Angriff hatten wir sehr viel Dampf“, freute sich der Coach, der Hendrik Schultze und Andreas Wernicke auf den Außenpositionen und den nach längerer Verletzung wieder genesenen Raphael Herbst auf Diagonal stellen konnte. „Und auch die Mitte haben wir gut eingesetzt“, berichtete Tomaszewski. Kay Schweda habe einige Punkte erzielt.

Die Vikings-Reserve hatte Grund zur Freude: Beim USC Braunschweig III gewann das Team zum achten Mal in dieser Verbandsliga-Saison mit 3:0. © regios24 | Sebastian Priebe

SF Aligse II – MTV Stederdorf 3:2 (25:20, 26:28, 25:21, 21:25, 15:10). Mit Dominic Zimmermann und Hauke Metz fehlten den Stederdorfern zwei Stützen, weshalb sie umstellen mussten. „Trotzdem lief es erstaunlich gut“, lobte Kapitän Marcus Geckler. Willy Bartels, der eigentlich auf der Diagonalposition zum Einsatz kommt, rückte also in die Mitte und spielte sich dort in den ersten beiden Sätzen gut ein. Einen gewannen die Hausherren (25:20), einen die Stederdorfer (28:26). Doch ab dem dritten Satz stellten sich die Aligser immer besser auf den Aushilfs-Mittelmann des MTV ein. „Da ist er dann mit seinen Angriffen nicht mehr so gut durchgekommen“, bedauerte Marcus Geckler. Dennoch gelang den Stederdorfern nach verlorenem dritten Satz der erneute Ausgleich, ehe es im Tiebreak wieder einen Dämpfer gab.

Letztlich seien alle Sätze erst in den letzten fünf Punkten entschieden worden, sagte Marcus Geckler. „Auch wenn unsere Annahme nicht ganz so gut funktionierte, waren wir in der Abwehr deutlich stabiler als sonst. Das war unsere große Stärke, warum das Spiel auch so knapp war.“ Was den Unterschied ausgemacht hatte, waren die Fehlaufschläge. „Aligse hatte vielleicht zwei oder drei und wir hatten zehn“, bedauerte Geckler. Beim Gesamt-Punkteergebnis von 112:104 für Aligses Drittliga-Reserve seien dies die entscheidenden Punkte gewesen.