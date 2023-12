Groß Lafferde. Groß Lafferder Handball-Reserve feiert den vierten Heimsieg der laufenden Landesliga-Saison und steht nun mit einer positiven Bilanz da.

In seiner eigenen Halle machte dem MTV Groß Lafferde II in dieser Saison noch niemand etwas vor. So auch im vierten Heimspiel des Handball-Landesligisten, der sich mit 24:21 (11:12) gegen den MTV Vorsfelde II durchsetzte. Damit kletterte das Team von Trainer Michael Nechanitzky auf den vierten Tabellenplatz und darf über die Weihnachtstage auf eine positive Bilanz mit fünf Siegen, einem Remis und vier Niederlagen blicken. Zwar lief die Offensive der Verbandsliga-Reserve nach zuletzt zwei Partien mit mehr als 30 Treffern in diesem letzten Spiel des Jahres nicht unbedingt auf Hochtouren, allerdings präsentierte sich die Abwehr wieder besonders sattelfest.

Die Vorsfelder haben schon ein, zwei Leute, die richtig gut werfen können, die hatten wir in der ersten Hälfte noch nicht hundertprozentig im Griff. Michael Nechanitzky

Gerade einmal 21 Tore ließen die Groß Lafferder zu – Negativwert für die Gäste aus Wolfsburg, die zwar mit 3:1 vorlegten (6. Minute), dafür aber danach gleich vier Treffer der Hausherren eingeschenkt bekamen (5:3, 14. Minute). Ab dem 7:7 verlief das Spiel schließlich für ein paar Minuten wieder ausgeglichen, ehe sich die Vorsfelder vor der Pause eine knappe Führung erarbeiteten. „Sie haben schon ein, zwei Leute, die richtig gut werfen können, die hatten wir in der ersten Hälfte noch nicht hundertprozentig im Griff“, erklärte Nechanitzky.

Groß Lafferder setzen sich gleich nach der Pause vorentscheidend ab

Der Trainer erwartete, dass seine Mannschaft im zweiten Abschnitt Oberwasser bekommen würde. „In den letzten Spielen war es oft so, dass Vorsfelde nach der Pause konditionelle Probleme bekommen hat. Das war dieses Mal nicht unbedingt so, trotzdem konnten wir einige Gegenstöße laufen“, erklärte Nechanitzky. Gleich nach dem Seitenwechsel setzten sich seine Groß Lafferder auf 19:14 (38. Minute) ab und ließen sich die Führung bis zum Ende des Spiels nicht mehr nehmen.

MTV Groß Lafferde II: Klages, Lempart, Grunst – J. Waschke 7 Tore, Meyer 5, L. Hansen 5, Schaper 3, Misch 2, Nebe 1, Wittenberg 1, Kolle, Burgdorff, Woltering.