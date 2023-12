Edemissen. Die Basketballer unterliegen in der Regionsliga dem Tabellenführer BSC Acosta. Janes Pape erzielt 28 Punkte für seine Mannschaft.

Chance vertan! Das Spitzenspiel in eigener Halle haben die Regionsliga-Basketballer des TSV Eintracht Edemissen mit 81:89 (14:26, 22:22, 24:16, 21:25) gegen den BSC Acosta verloren und damit den Sprung auf den ersten Tabellenplatz verpasst. Dennoch war Kapitän Falko Schmidt, der aktuell Trainer Flamur Daqi vertritt, zufrieden mit dem Auftritt: „Es war eine tolle Leistung und hat riesengroßen Spaß gemacht.“ Und zwischendurch standen die Edemisser sogar kurz davor, die Braunschweiger doch wieder einzuholen.

Doch zu schwach war der Start der Hausherren in dieses Spiel. „Wir haben es erst mit einer Zonenverteidigung probiert, als wir dann umgestellt hatten, war es besser“, berichtete Schmidt. In der Offensive versuchten die Edemisser vor allem nah an den Korb zu kommen, zogen dafür immer wieder in die Zone hinein und bekamen viele Freiwürfe zugesprochen. Besonders geschickt stellte sich Janes Pape an, der 17-mal an die Linie treten durfte und 12-mal versenkte. Letztlich war er mit 28 Punkten Edemissens Top-Scorer.

TSV Edemissen holt im dritten Viertel mächtig auf

Trotzdem ging der Gastgeber mit einem Zwölf-Punkte-Rückstand in die Pause. Erst danach schafften es die Edemisser, den Rückstand zu verkürzen. „Als wir dann immer mehr Selbstvertrauen hatten, haben auch die Dreier besser funktioniert. Damit haben wir die Abwehr auch noch auseinandergezogen und konnten wiederum besser zum Korb ziehen“, erklärte Schmidt. Um das Spiel endgültig zu drehen, fehlte dem TSV letztlich nicht viel. Bis zur letzten Viertelpause war das Team auf vier Punkte herangekommen (60:64). Die Braunschweiger schüttelten sich und brachten die Partie souverän zu Ende, erhöhten ihren Vorsprung sogar noch mal leicht auf acht Punkte.

Auch wenn es nicht mit der Herbstmeisterschaft geklappt hat, wollen sich die Edemisser nicht von ihrem Weg abbringen lassen. „Wir machen genau so weiter, wollen alle Leute einbinden und uns stabilisieren“, erklärte Schmidt. Das nächste Spiel bestreitet sein Team am Sonntag, 14. Januar, beim MTV/BG Wolfenbüttel III.

TSV Edemissen: Pape 28 Punkte/2 Dreier, F. Schmidt 14, Wrede 13/3, Ringys 11/1, Eßmann 9/1, Botyrius 3/1, Bruland 3/1, V. Bytyqi.