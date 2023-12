Bortfeld. Die Drachen-Handballer schlagen bei der letzten Möglichkeit in diesem Jahr den MTV Dannenberg überdeutlich mit 36:23 und klettern in der Tabelle.

„Darauf haben wir lange warten müssen – zu lange“, sagte Sigurt Grobe, Leiter der SG Zweidorf/Bortfeld. Im sechsten Heimspiel, der letzten Gelegenheit vor der Weihnachtspause, hat es das Drachenteam in der Handball-Landesliga der Herren aber doch noch geschafft, den ersten Heimsieg der laufenden Saison einzufahren. Und was für einen! Nach einer überragenden zweiten Hälfte setzten sich die Bortfelder mit 36:23 (16:16) gegen den MTV Dannenberg durch und pirschten sich wieder an den anvisierten sechsten Tabellenplatz heran.

Drachen erkämpfen sich Führung, Dannenberg schlägt zurück

Doch in den ersten 30 Minuten taten sich die Hausherren noch schwer. Bis zur 14. Minute liefen die Drachen den Dannenbergern stets ein bisschen hinterher. Erst als Leon Hasselbach zum 9:9 traf und die SG-Abwehr um Torwart Jannis Georgi blocken konnte, gelang Nico Schultz von Außen das 10:9 und somit die erste Führung im Spiel. Die Drachen schafften es zunächst, in Front zu bleiben. Doch während einer doppelten Unterzahl verbunden mit einigen Fehlern im Spielaufbau, gelang den Gästen von der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern der Ausgleich – mit 16:16 ging es in die Pause.

In der zweiten Spielhälfte war die SG Zweidorf/Bortfeld dann nicht mehr aufzuhalten. Die Hausherren legten direkt wieder vor und ab dem 24:20 durch Rückraumspieler Marius Schröder (44. Minute) lief der Angriff der Drachen ordentlich auf Touren. „Und die Dannenberger kamen kaum noch zu Tormöglichkeiten. Entweder blieben sie im Abwehrblock hängen oder Torwart Jannis Georgi konnte parieren“, freute sich Sigurt Grobe über die starke Defensivarbeit. Der MTV hatte der SG fortan nichts mehr entgegenzusetzen. Stephan Waltermann war es dann in der 55. Spielminute vorbehalten, das Ergebnis erstmals auf zehn Tore Differenz (32:22) zu erhöhen. Im neuen Jahr sind die Drachen dann erstmals am 21. Januar gefordert, wenn sie den MTV Eyendorf empfangen.

SG Zweidorf/Bortfeld: George, Georgi – Schröder 6, Waltermann 5, Körber 5, Roske 4, Brümmer 4, Hasselbach 4, Wolff 2, Pullner 2, Schultz 2, Hoinza 1, Grönke 1, Zakravsky