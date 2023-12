Diepholz. Die Drachen-Handballerinnen unterliegen beim Topteam der Oberliga mit 26:32. Zu viele SG-Spielerinnen waren angeschlagen.

Der Kader war zwar groß, doch viele Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld gingen angeschlagen in ihr letztes Oberliga-Spiel des Jahres bei der HSG Hunte-Aue. Letztlich verlor der Aufsteiger beim Tabellendritten mit 26:32 (12:18), dennoch sprach Trainer Gundolf Deterding von einem versöhnlichen Jahresabschluss. Schließlich hatte seine Mannschaft nie aufgegeben, immer weiter gegen die Niederlage angekämpft und damit den personellen Umständen getrotzt.

Vom Körperlichen und der Dynamik her war uns die HSG überlegen. Der Sieg war verdient. Gundolf Deterding, Trainer der SG Zweidorf/Bortfeld

Mit Annika Harms, Cindy Hoffmann, Larissa Kamp und Anna Litzius gingen gleich vier Rückraumspielerinnen angeschlagen in diese Partie. „Sie konnten höchstens mal zehn Minuten spielen und mussten dann wieder runter“, erklärte Trainer Gundolf Deterding. Außerdem kam Lies Lönnecke zum Einsatz, die zuletzt ein halbes Jahr lang nicht mehr auf der Platte stand. Aufgefüllt wurde der Kader mit vier Spielerinnen aus der Reserve (Regionsoberliga).

Drachen können den Pausenrückstand nur minimal verringern

Die Anfangsphase gestalteten die Drachen noch eng, verloren ab dem 6:7 (14. Minute) aber langsam den Anschluss. Die HSG Hunte-Aue zog bis zur Pause auf sechs Treffer davon (12:18). Der Rückstand blieb im zweiten Abschnitt über weite Strecken konstant. Erst in der 53. Minute verkürzten die Gäste noch einmal auf vier Tore (24:28). Doch um den Gegner ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, reichte es nicht mehr. „Vom Körperlichen und der Dynamik her war uns die HSG überlegen. Der Sieg war verdient“, befand SG-Coach Gundolf Deterding, der wegen der vielen leichten Verletzungen in seinem Team froh ist, dass nun erstmal Pause ist. Das nächste Spiel der SG Zweidorf/Bortfeld findet erst am Sonntag, 21. Januar 2024, statt.

SG Zweidorf/Bortfeld: Rother, Willmann – Zakrzewski 6 Tore, Harms 6, Hoffmann 4, Buhle 4, Leisering 2, Litzius 2, Karger 1, Lönnecke 1, Thieleke, Kamp, Filipczak.