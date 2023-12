Peine/Bortfeld. Handballerinnen des MTV Vater Jahn unterliegen in Hildesheim. Nun geht‘s nach Altencelle, Zweidorf/Bortfeld reist zu Hunte-Aue Löwen.

Die zu erwartende Niederlage quittierten die Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine am Donnerstagabend im Nachholspiel beim Tabellenzweiten Eintracht Hildesheim. Peines Mini-Aufgebot war beim 19:30 chancenlos. Leichter wird es zum Jahresabschluss für die Peinerinnen keineswegs. Am Samstag sind sie bei Spitzenreiter SV Altencelle gefordert. Auch auf die SG Zweidorf/Bortfeld wartet im letzten Spiel des Jahres ein knackiger Gegner. Das SG-Team tritt in Diepholz bei der spielstarken HSG Hunte-Aue Löwen an.