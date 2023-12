Woltwiesche/Peine. Der Zweitliga-Absteiger hat Tabellenführer Horner TV zu Gast. Auch Badmintonspieler der SG Vechelde/Lengede in eigener Halle gefordert.

Wer führt zum Jahreswechsel die Badminton-Regionalliga an? Diese Frage dürfte sich an diesem Wochenende in Peine klären. Denn am Samstag (14 Uhr) steigt in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen das Spitzenspiel zwischen dem Zweitliga-Absteiger VfB/SC und dem ebenfalls noch ungeschlagenen Horner TV aus Hamburg. Am Folgetag wartet zudem noch eine Pflichtaufgabe auf die Peiner. Ein bisschen Wasser die Fuhse rauf findet auch für die SG Vechelde/Lengede in Woltwiesche ein Heimspieltag statt. Wenn sich das Team zwei Punkte unter den Weihnachtsbaum legen würde, dann wäre Kapitän Henning Zanssen bereits zufrieden.