Salzgitter. Die Volleyballer aus der Gemeinde Vechelde gastieren am Samstag in der Regionalliga bei STV/MTV Salzgitter. Sieg soll als Motivationsspritze dienen.

In der Tabelle der Volleyball-Regionalliga liegen die Vallstedt Vechelde Vikings und die SG STV/MTV Salzgitter sehr nah beieinander. Beide Teams feierten in ihren sieben Spielen vier Siege, holten dabei 13 Punkte. Lediglich um einen winzigen Satz stehen die Wikinger aus der Gemeinde Vechelde vor dem Derby der beiden Mannschaften an diesem Samstag (18 Uhr) in Salzgitters Süden besser da. Gegen die Gummiwand der Liga erwartet der aktuell noch verletzte Vikings-Angreifer Patrick Korporal keine leichte Aufgabe: „Es wird wieder sehr schwer – genauso wie in der letzten Saison.“