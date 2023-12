Vorsfelde. Die Handballer der SG Zweidorf/Bortfeld fahren in Vorsfelde zwei wichtige Punkte für den Abstiegskampf in der Landesliga ein.

Na bitte, es geht doch! Mit einer ganz starken Schlussviertelstunde holte sich die SG Zweidorf/Bortfeld in der Handball-Landesliga den zweiten Saisonsieg und landete einen wichtigen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Beim MTV Vorsfelde II gewannen die Drachen mit 35:26 (17:16). Vier Punkte beträgt der nun erst einmal beruhigende Vorsprung auf die Abstiegszone, sodass die Drachen entspannt in das letzte Spiel des Kalenderjahres am kommenden Sonntag gehen können. Mit jeweils acht Treffern hatten Nico Schultz und Stefan Waltermann den größten Anteil am Erfolg, doch es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, die für die Punkte verantwortlich zeichnete.

Wir waren hervorragend auf Vorsfelde eingestellt. In den kurzen Phasen, in denen es mal nicht so lief, haben wir aber nie die Linie verloren. Sigurt Grobe, Leiter der SG Zweidorf/Bortfeld

Schon der Start verlief verheißungsvoll und erinnerte an die Schlussphase aus dem Derby gegen Groß Lafferde. Dieselbe Leidenschaft wollte SG-Leiter Sigurt Grobe von den Drachen sehen, und er wurde nicht enttäuscht. Zweimal Stefan Waltermann und einmal Moritz Roske sorgten für den 3:0-Blitzstart nach 130 Sekunden. Doch Vorsfelde, das in der Vorwoche überraschend in Bergen ein Remis holte, zeigte sich nicht beeindruckt und drehte umgehend die Partie mit vier Toren. Von da an agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, mal lagen die Hausherren in Führung und mal die Drachen, die zur Halbzeit die Nase knapp vorn hatten.

Ab dem 23:23 spielen die Drachen stark auf und verdienen sich den Sieg

Nach dem Pausentee kamen die Gastgeber frischer aus der Kabine und nährten mit den ersten drei Treffern die Hoffnungen auf ihren eigenen zweiten Saisonsieg. Doch die Drachen hatten etwas dagegen. Moritz Roske gelang beim 20:20 wieder der Ausgleich. Bis zum 23:23 blieb die Partie auf des Messers Schneide. Dann schlug die große Viertelstunde der Drachen. Fünf Tore in Folge, und schon waren sie dem MTV enteilt. Vorsfelde hatte keine Antwort mehr parat. Im Gegenteil, die Drachen schraubten das Ergebnis sogar noch in die Höhe und verdienten sich den Erfolg in beeindruckender Manier.

„Wir waren hervorragend auf Vorsfelde eingestellt. In den kurzen Phasen, in denen es mal nicht so lief, haben wir aber nie die Linie verloren. Nach den ersten Minuten der zweiten Halbzeit haben wir uns ordentlich gesteigert und Joel George war im Tor kaum noch zu bezwingen. Unsere Abwehr stand ebenfalls gut und zwang Vorsfelde immer wieder zu Fehlern, am Ende hat der MTV auch irgendwie aufgegeben, sodass wir zwei wichtige Punkte mitnahmen“, freute sich ein sichtlich zufriedener Sigurt Grobe.

SG Zweidorf/Bortfeld: George, Naujoks – Schultz 8 Tore, Waltermann 8, Schröder 6, Brümmer 4, Hasselbach 3, Lehne 2, Roske 2, Zakravsky 2, Brase, Grönke, Saue, Wolff.