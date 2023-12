Vechelde/Seelze. In der Tischtennis-Verbandsliga unterliegt die Arminia dem SSV Neuhaus und bei Spitzenreiter TTV Seelze.

Gegen die Topteams der Tischtennis-Verbandsliga reicht es für die aktuell ersatzgeschwächte Arminia aus Vechelde nicht. An diesem Wochenende unterlag das ranghöchste Peiner Team dem Tabellenzweiten SSV Neuhaus mit 4:9 und am Folgetag dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter TTV Seelze mit 5:9. Damit stehen die Vechelder in der Tabelle nun nur noch mit einem ausgeglichenen Punktekonto (8:8) auf dem fünften Platz.

SV Arminia Vechelde – SSV Neuhaus 4:9 (21:31 Sätze, 471:523 Bälle). Der Doppelspieltag startete für die Vechelder, die im ersten Spiel in der kleinen Sporthalle am Schützenplatz Heimrecht genossen, direkt ernüchternd: Alle drei Einzel gingen verloren. Dabei besaß vor allem das Duo Josef Rempe/Pascal Preis Siegchancen. Nach ihren 1:0- und 2:1-Satzführungen ließen sich die beiden Arminen aber noch abfangen. In der Verlängerung des entscheidenden fünften Durchgangs unterlag das Duo mit 10:12.

In den Einzeln waren die Vechelder zunächst drauf und dran, die schwache Doppelbilanz vergessen zu machen. Zwar verlor Kapitän Josef Rempe sein Einzel gegen Neuhaus‘ Spitzenmann Niklas Beliaev in vier Sätzen, dafür verkürzten Sven Arnhardt, Pascal Preis und Klaus Kotke den Rückstand in der Folge auf 3:4. Vor allem Kotke hatte zu kämpfen: Bei seinem Fünf-Satz-Sieg sicherte er sich zwei Sätze erst mit 12:10 und 17:15 in der Verlängerung.

Durch die Niederlagen der beiden Ersatzmänner Luca Anders und Christian Havekost, die erneut die verletzten Jan Fichtner und Patrick Lippe ersetzten, geriet die Arminia nach dem ersten Einzeldurchgang aber wieder deutlicher in Rückstand (3:6). Und auch danach gab es keine Aufholjagd: Einzig Pascal Preis gewann sein Spiel noch mit 3:2.

TTV 2015 Seelze – Arminia Vechelde 9:5 (29:24 Sätze, 495:479 Bälle). Die zweite Begegnung startete dann ganz anders. Dadurch, dass anstelle von Christian Havekost nun Matthias Artelt aus dem Stamm der ersten Mannschaft dabei war, änderte sich die Doppelkonstellation. Und Arnhardt/Artelt sowie Rempe/Preis sorgten für eine anfängliche 2:1-Führung der Gäste aus Vechelde. Weil im ersten Einzeldurchgang aber lediglich Abwehrspieler Arnhardt sein Match gewinnen konnte (3:0), fingen die Seelzer die Arminia schnell wieder ein.

Der frühere Spieler des MTV Wolfenbüttel gewann auch sein zweites Einzel und brachte seine Mannschaft wieder auf 4:6 heran. In der Folge war allerdings nur noch dessen Doppelpartner Matthias Artelt erfolgreich, weshalb sich die Vechelder auch in diesem Spitzenspiel geschlagen geben mussten und die dritte Saisonniederlage in der Verbandsliga kassierten.