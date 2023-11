Peine. Die Handballerinnen der weiblichen C-Jugend liegen gegen Fredenbeck/Stade lange in Führung, geben diese aber in der zweiten Hälfte ab.

Kleiner Rückschlag für die jungen Handballerinnen der Peiner SG 04: Die weibliche C-Jugend verlor in der Oberliga das Spitzenspiel der Verfolger gegen die JSG Fredenbeck/Stade denkbar knapp mit 26:27 (15:14). „Das war sehr ärgerlich“, erklärte Trainer Lutz Benckendorf, dessen Team über weite Strecken vorne lag, letztlich aber die letzte Konsequenz vermissen ließ, um das Spiel auch für sich zu entscheiden. Der Coach sagte aber: „Die Saison ist noch lang. Oder wie man in Peine zu sagen pflegt: Es fließt noch viel Wasser die Fuhse runter.“

Fredenbeck witterte Morgenluft und erhöhte noch einmal den Druck auf unsere jetzt stellenweise nicht mehr ganz so stabile Abwehr. Lutz Benckendorf, Trainer der Peiner SG 04, über die entscheidende Phase in der zweiten Hälfte

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel mit offenem Visier. Etwas mehr von der Partie hatten die Peinerinnen, die sich bis zur 8. Minute auf 7:4 absetzten. Auch wenn die Gäste mit drei Treffern in Serie ausglichen, gelang es der PSG immer wieder, sich um ein, zwei Tore abzusetzen. „Wir versäumten es aber noch weiter nachzulegen“, bedauerte Lutz Benckendorf. Symptomatisch dafür sei die letzte Minute der ersten Halbzeit gewesen: Beim Stand von 15:13 und einer extra dafür genommenen Auszeit vertändelte die PSG ohne jeglichen Gegnerdruck den Ball. Und statt eine mögliche 16:13-Führung mitzunehmen, kassierte sie in der letzten Sekunde noch den Anschluss zum 14:15.

JSG Fredenbeck/Stade übernimmt die Führung

Im zweiten Abschnitt erarbeitete sich der Gastgeber wieder einen leicht größeren Vorsprung (22:19, 35. Minute), ehe es zur Schlüsselszene kam. Die starke Ronja Punthöler, die zehn Treffer erzielte, kassierte eine Zeitstrafe. Die JSG Fredenbeck/Stade nutzte die Überzahl, glich innerhalb der zwei Minuten mit drei Treffern aus. „Anscheinend hat uns diese neue Situation aus dem Tritt gebracht. Fredenbeck witterte Morgenluft und erhöhte noch einmal den Druck auf unsere jetzt stellenweise nicht mehr ganz so stabile Abwehr“, berichtete PSG-Trainer Lutz Benckendorf. Beim 25:24 (44. Minute) übernahmen die Gäste erstmals die Führung und gaben sie nicht mehr her.

Peiner SG 04: Rothes – Wagner 1, Könneker 3, Punthöler 10, Werkhaupt 4, Meyer, Martens 3, Korn 1, Marotzke 1, Oelker 1, Hadziavdic 1, Müller 1.

