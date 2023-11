Braunschweig. Die Landesliga-Fußballer unterliegen am Mittwochabend beim TSC Vahdet Braunschweig mit 0:4. Ex-Kollege erzielt Hattrick in Hälfte 1.

Ein Fußballer hatte am Mittwochabend in der Landesliga so richtig Bock: Raschid Younis schenkte seinem Ex-Klub SV Lengede zwischen der 12. und der 44. Minute gleich drei Treffer ein und begünstigte damit den deutlichen 4:0 (3:0)-Erfolg seines neuen Vereins TSC Vahdet Braunschweig. So wie es das Ergebnis am Ende des Tages aussagt, hätten die Kräfteverhältnisse auf dem Kunstrasen am Bienroder Weg nicht ausgesehen, sagte Lengedes Trainer Dennis Kleinschmidt: „Wir haben eine gute Leistung an den Tag gelegt. Die erste Hälfte war ausgeglichen und in der zweiten ging es in meinen Augen nur auf das Tor von Vahdet.“

Er steht mit dem Rücken zum Tor und darf sich drehen. Da waren wir nicht gierig genug, das ordentlich zu verteidigen. Dennis Kleinschmidt, Trainer des SV Lengede, über den Treffer zum 3:0

Die erste große Chance an diesem Abend hatten die Lengeder. Doch Michele Fassa schoss nach starkem Pass von Maxi Meinecke nur an die Brust des Braunschweiger Keepers. „Wer weiß, wie das Spiel verläuft, wenn wir da in Führung gehen“, sagt Lengedes Coach. Stattdessen setzte Ex-Lengeder Raschid Younis den ersten Stich. Aus 20 Metern sorgte er mit einem wohl platzierten Schuss in die Ecke für das 1:0 (12.). In der 36. Minute erhöhte er auf 2:0, nachdem er bei einem Konter das Laufduell gegen Innenverteidiger Dominic Bahlo für sich entschied, und schickte mit einer Geste beste Grüße in Richtung seiner früheren Trainer. Kurz vor der Pause folgte noch sein dritter Treffer nach einer Standardsituation. „Er steht mit dem Rücken zum Tor und darf sich drehen. Da waren wir nicht gierig genug, das ordentlich zu verteidigen“, bedauerte Dennis Kleinschmidt.

Lengeder sind vor dem Tor nicht zwingend genug

Im zweiten Abschnitt hatten die Gäste schließlich viel Ballbesitz, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. „Es war die eine oder andere Torchance da, aber wir waren nicht zwingend genug“, bedauerte Kleinschmidt. Ein Tor des SVL fiel deshalb nicht. Allerdings erhöhte der TSC Vahdet mit einem seiner wenigen Torschüsse in Hälfte 2 für den 4:0-Endstand – ein Traumtor aus 20 Metern in den Winkel (76.).

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Raschid Younis (12., 36., 44.), 4:0 Albert Hajdaraj (76.).