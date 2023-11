Vöhrum. Die FT Braunschweig II verstoßen beim 6:1-Sieg gegen die Arminia gegen die Jugendordnung. Vöhrum klettert damit auf Nichtabstiegsrang.

Das wichtige Kellerduell bei den Freien Turnern Braunschweig II hat der TSV Arminia Vöhrum in der Fußball-Bezirksliga 2 am Sonntag zwar scheppernd mit 1:6 (1:1) verloren, nun wandern aber doch noch die drei Punkte aus dem Spiel auf das Konto der Peiner. Das erklärte nun Staffelleiter Bernd Naujoks. Der Grund ist die Einwechslung eines Braunschweiger A-Jugendlichen, der nicht einsatzberechtigt war. Demnach wird das Spiel nun mit einem 5:0 für die Vöhrumer gewertet, die somit wieder die Abstiegsränge verlassen.

Man vergibt natürlich ungerne Punkte am grünen Tisch. Unwissenheit schützt leider nicht vor Strafe. Ich werde jetzt noch mal alle Vereine anschreiben, dass sie da in Zukunft drauf achten müssen. Bernd Naujoks, Staffelleiter der Fußball-Bezirksliga 2

In der 87. Minute wechselten die Freien Turner Paul Möbius ein, der folglich kaum mehr als fünf Minuten am Spiel gegen die Vöhrumer teilnahm. Allerdings hatte der A-Jugendliche bereits am frühen Sonntagmorgen (Anpfiff: 9 Uhr) für die dritte Mannschaft der Braunschweiger bei der 3:4-Niederlage in der Kreisliga gegen den Lehndorfer TSV II auf dem Platz gestanden – zu viel für einen Tag. Denn in der Jugendordnung des Niedersächsischen Fußball-Verbandes heißt es in Paragraph 16 Absatz 4: „Juniorenspieler/-innen dürfen an einem Kalendertag nur an einem Pflicht- oder Freundschaftsspiel oder Turnier teilnehmen.“

Arminia Vöhrum verlässt die Abstiegsränge der Bezirksliga 2

„Man vergibt natürlich ungerne Punkte am grünen Tisch“, erklärt Staffelleiter Naujoks, der einen identischen Fall vor zwei Wochen in der Bezirksliga 1 hatte, die er ebenfalls betreut. „Unwissenheit schützt leider nicht vor Strafe. Ich werde jetzt noch mal alle Vereine anschreiben, dass sie da in Zukunft drauf achten müssen.“ Für die Vöhrumer sind es immens wichtige Punkte, durch die sie nun die Plätze mit der Reserve aus dem Prinzenpark tauschen. Die stürzt damit wieder auf den vorletzten Rang ab, während die Arminia auf Platz 13 klettert und die Abstiegsränge verlässt.