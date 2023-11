3:0 gegen Woltwiesche: VfB Peine baut Tabellenführung aus

Der VfB Peine marschiert nach dem souveränen 3:0 gegen Woltwiesche weiter in der Fußball-Kreisliga. Auch die zuletzt strauchelnden Sonnenberger gewannen gegen Clauen/Soßmar deutlich und schafften den Sprung in die obere Tabellenhälfte.

TSV Sonnenberg – TSV Clauen/Soßmar 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Wolter (33.), 2:0 Bruns (38.), 3:0 Müller (66.), 4:0 Falb (70.), 5:0 Horaiske (87.).

Nach zuletzt immer wieder enttäuschenden Auftritten zeigten die Sonnenberger diesmal eine gute Leistung. „Wir waren einfach griffiger und spielerisch deutlich besser“, merkte TSV-Coach Andy Bresch zufrieden an. Sein Team hatte phasenweise 80 Prozent Ballbesitz, dominierte Clauen/Soßmar und vor allem – es wurden die Chancen genutzt. „Das war die Reaktion, die ich erwartet habe“, betonte Bresch. Die Gäste bekamen, auch aufgrund der couragierten Defensivleistung der Hausherren, keinen einzigen gefährlichen Torabschluss zustande und verloren „auch in der Höhe verdient“, befand der Trainer der Sonnenberger.

Arminia Vechelde II – TSV Wipshausen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Brendel (62.).

Bereits am Samstagabend legte Vecheldes Bezirksliga-Reseve einen guten Auftritt vor heimischer Kulisse hin. Gegen den Zweiten dominierte die Arminia das Spiel über die gesamte Spieldauer hinweg, und ließ dabei lediglich drei Abschlüsse des Gastes zu, die aber keinerlei Gefahr ausstrahlten. „Das haben wir sehr gut gemacht“, berichtete Vecheldes Trainer Dennis Cornwall. Den entscheidenden Treffer des Tages erzielte Philipp-Marvin Brendel, nachdem Adrian-Joel Borchers zuvor noch am Keeper gescheitert war. „Jeder hat heute am Limit gespielt und alles gegeben. Das war eine brutal starke Leistung von uns“, lobte Cornwall.

FC Pfeil Broistedt – SV Herta Equord 7:1 (1:0). Tore: 1:0 Eigentor Ruppert (38.), 2:0 Arndt (52.), 3:0 Langemann (59.), 4:0 Tamin (60.), 5:0 Langemann (68.), 6:0 Schnotale (76.), 6:1 Conrad (82.), 7:1 Pelz (90.).

Im letzten Spiel der Hinserie wussten die „Pfeile“ erneut zu überzeugen. Dabei benötigte das Team von Coach Frank Langemann jedoch etwas Anlaufzeit. „Wir haben uns zunächst schwer getan, Equord hat das aber auch verdammt gut gemacht“, sagte der FC-Trainer. Ein Eigentor brachte die Hausherren kurz vor der Pause in Führung. Und mit voranschreitender Spielzeit wurden die Kraft- und Ausdauervorteile der Broistedter immer sichtbarer. Am Ende stand ein deutlicher 7:1-Kantersieg für die Lange-mann-Elf zu Buche. „War haben in der zweiten Halbzeit ordentlich Gas gegeben und verdient gewonnen. Wir sind nach unserer abgeschlossenen Hinrunde voll im Soll – so kann das gerne weitergehen“, freute sich Langemann.

VfB Peine – Viktoria Woltwiesche 3:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Eser (32., 45+2.), 3:0 Eigentor Tobor (45.+3).

Bereits zur Pause war der sechste Sieg in Folge für den Primus so gut wie sicher. Dabei hatten sich die Gastgeber lange schwergetan, doch nach einer halben Stunde platzte der Knoten. Torjäger Adil Eser schnürte einen Doppelpack. Sein 2:0, welches schon in der Nachspielzeit von Hälfte 1 fiel, war aber noch nicht der Schlusspunkt. Ein Eigentor von Viktorias Kevin Tobor stellte den 3:0-Halbzeitstand her. Nach dem Seitenwechsel vergaben beide Teams dann noch einige Chancen.

