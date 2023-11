Peiner U19 ärgert sich über Remis, U17 dominiert Kreisduell

Das war ein deutliches Kreisduell in der Landesliga der B-Junioren-Fußballer: Mit 7:1 dominierte der VfB Peine die Gäste von Arminia Vechelde förmlich. In der U19-Landesliga gab es für die beiden Vereine ein Remis und eine Niederlage, während auch die C-Junioren des VfB Peine unterlagen. Das Team von Christian Kraune war allerdings sehr nah am ersten Saisonsieg dran.

A-Junioren, Landesliga

BV Germania Wolfenbüttel – VfB Peine 2:2 (1:0). Tore: 1:0 (12.), 1:1 Max Wasl (61.), 2:1 (73.), 2:2 Eigentor (79.).

Mit dem Unentschieden war der Peiner Trainer Kiriakos Aslanidis nicht wirklich einverstanden: „Das war ärgerlich.“ Denn beide Gegentreffer resultierten aus individuellen Fehlern. Insgesamt machten die Gäste auf dem kleinen Kunstrasen in Wolfenbüttel auch zu wenig aus ihrem Ballbesitz. Nachdem Max Wasl die erste Führung der Hausherren egalisiert hatte, glichen die Peiner durch ein erzwungenes Eigentor auch die zweite Germania-Führung aus. Und danach waren sogar die Chancen auf den Siegtreffer da. „Wir vergeben in der Schlussviertelstunde aber zwei Hochkaräter“, bedauerte Kiriakos Aslanidis.

Hier geht es zur A-Jugend-Landesliga!

Arminia Vechelde –JSG Schöningen 2:5 (0:1). Tore: 0:1 (44.), 0:2 (50.), 1:2 Eigentor (61.), 2:2 Lennox Hopfauf (63.), 2:3 (69.), 2:4 (82.), 2:5 (90.+1).

Vecheldes Trainer Murat Güzel sprach von einem „desolaten Auftritt“ seiner Mannschaft. „Den dürfen wir uns so nicht erlauben. Wir haben zu wenig Leidenschaft und Durchschlagskraft an den Tag gelegt und hatten hinten viel zu viele Fehler drin“, haderte der Coach, dessen Team durch Tore kurz vor und kurz nach der Pause mit 0:2 in Rückstand lag. „Danach haben wir umgestellt und hatten dann mehr Zug zum Tor“, erläuterte Güzel. Und auch die Tore fielen: Mit einem Doppelschlag glichen die Arminen die Partie wieder aus. Doch kaum fünf Minuten später verteidigten die Hausherren einen Konter der Gegner erneut mangelhaft und gerieten wieder in Rückstand. Zwei weitere Tore nach langen Bällen sorgten für den 2:5-Endstand.

Levin Mischeck (blaues Trikot) und die Vechelder Fußballer unterlagen der JSG Schöningen wegen zu vieler Fehler in der Defensive deutlich mit 2:5. Foto: Henrik Bode / regios24

B-Junioren, Landesliga

VfB Peine – Arminia Vechelde 7:1 (2:0). Tore: 1:0 Moritz Hagen (12.), 2:0 Omar Selim (19.), 3:0 Can Agirman (50.), 4:0 Jian Aydemir (52.), 4:1 Jayson Schütz (57.), 5:1, 6:1 Piet Küster (59., 65.), 7:1 Eigentor (80.).

Deutlich entschied der VfB Peine dieses kreisinterne Duell für sich. „Wir haben unseren Matchplan gut umgesetzt, den Gegner früh attackiert und kamen dadurch auch zu unseren Torerfolgen“, lobte Peines Trainer André Lau sein Team, das seine Chancen sehr effektiv genutzt hat. Das sehenswerteste Tor habe Jian Aydemir zum zwischenzeitlichen 4:0 erzielt. „Ein Schuss aus 35 Metern, der direkt in den Winkel flog“, berichtete der VfB-Coach, der froh ist, dass sich sein Team ein bisschen vom Tabellenkeller lösen konnte. Nur einen Punkt vor der Abstiegszone stehen die Vechelder, die nach Ansicht von Trainer Lars Habelmann eigentlich ordentlich in das Duell in Peine gefunden hatten. „Es waren echt zwei ärgerliche Gegentore in der ersten Hälfte“, haderte der Arminia-Coach, dass sein Team die Zweikämpfe scheute. Das 3:0 nach der Pause hätte den Gastgeber dann „brutal gestärkt“.

Hier geht es zur B-Jugend-Landesliga!

C-Junioren, Landesliga

SSV Vorsfelde – VfB Peine 3:2 (0:2). Tore: 0:1 Vincent Spieler (31.), 0:2 Leys-Luan Selim (33.), 1:2 (42., Elfmeter), 2:2 (45., Elfmeter), 3:2 (53.).

Der erste Sieg und Punktgewinn der Peiner, er war so nah. „Nach der ersten Hälfte dürfen wir eigentlich nicht mehr verlieren“, erklärt VfB-Coach Christian Kraune, dessen Team sich stark einen 2:0-Vorsrpung herausgespielt hatte. Doch in den zweiten Abschnitt startete die Peiner Riege schwach. „Die ersten 20 Minuten nach der Pause waren gar nicht gut. Wir hatten kaum Aktionen nach vorne“, bedauerte der Coach. Außerdem kassierte das Schlusslicht zwei Elfmeter-Gegentreffer zum Ausgleich und geriet danach sogar in Rückstand. „Mit der letzten Aktion können wir das 3:3 machen, aber es sollte nicht sein. Wir müssen weiter Geduld haben“, erklärte Kraune. Immerhin hatte sein Team den Stand des eigenen Torekontos auf 4 verdoppelt.

Hier geht es zur C-Jugend-Landesliga!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de