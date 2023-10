Teutonia führt keine Zweikämpfe – und verliert mit 1:5

Groß Lafferde Groß Lafferder rufen bei weitem nicht die Leistung wie am Sonntag in Lamme ab und überwinden Leiferdes wackelnde Abwehr nur einmal.

Die Groß Lafferder Defensive um Eduard Rott (blaues Trikot) war nicht immer so konsequent wie in dieser Szene. Zu eklatant waren die Fehler, die gegen den VfL Leiferde zu Gegentoren führten.

Man sollte meinen, dass ein 5:1-Erfolg bei einem Spitzenteam den Fußballern des SV Teutonia Groß Lafferde Motivation, Selbstvertrauen und Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben sollte – doch weit gefehlt! Nach dem Coup am Sonntag unterlag das Team von Trainer Thomas Mainka am Reformationstag dem VfL Leiferde in der Fußball-Bezirksliga 2 deutlich mit 1:5 (1:4). „Alles, was wir in Lamme richtig gemacht haben, haben wir nun falsch gemacht. Besonders negativ war die Zweikampfführung ... Die war mangelhaft. Und dann ist man in dieser Spielklasse nun mal nur der zweite Sieger“, bedauerte der Coach.

Leiferdes Abwehr war eigentlich nicht wirklich sattelfest. Da waren wir dann aus der Nahdistanz aber zu inkonsequent. Thomas Mainka, Trainer des SV Teutonia Groß Lafferde

Dieses Spiel hat die Teutonia in der ersten Halbzeit verloren. Bereits in der 6. Minute erzielten die Gäste vom südlichen Braunschweiger Stadtrand das 2:0. „Dann tut uns der Gegner sogar noch den Gefallen, dass er ein, zwei Chancen liegen lässt und wir durch einen Steckpass auf Julian Rode den Anschluss machen dürfen, damit wir wieder dran sind“, erklärte Trainer Thomas Mainka. Doch nutzen konnte es seine Mannschaft nicht. Zu eklatant seien die Fehler in der Abwehr gewesen. „Statt den Ball aus dem Sechzehner zu klären, gehen wir ins Dribbling und verlieren den Ball“, meckerte der Coach. Der frühere Lengeder Landesliga-Stürmer Alexander Künne stellte somit vor der Pause noch auf 4:1.

Leiferde klärt gegen die Teutonia mehrfach auf der Torlinie

Gegessen sei das Spiel zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht gewesen, so der Groß Lafferder Coach: „Leiferdes Abwehr war eigentlich nicht wirklich sattelfest.“ Allerdings gelang ihr im zweiten Abschnitt einige Male das Kunststück, den Ball gerade noch so auf der Linie zu klären. „Da waren wir dann aus der Nahdistanz zu inkonsequent“, meckerte Thomas Mainka, der von einer verdienten Niederlage gegen den Aufsteiger sprach.

Tore: 0:1 Jordi Njoya (2.), 0:2 Rick Kaupert (6.), 1:2 Julian Rode (27.), 1:3, 1:4 Alexander Künne (34., 45.), 1:5 Jordi Njoya (85.). Besonderes: Gelb-Rot für Groß Lafferde (90.+1).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de